不滿女性工作 阿富汗男子在柏林捅傷女園丁  

柏林警方日前（9月5日）通報說，一名29歲阿富汗男子在柏林一公園裡持刀行凶，將一名58歲女園丁刺成重傷。

警方稱，該男稱，之所以這麼做，是因為他無法容忍女性工作。

根據該通報，上周六下午，襲擊者先與該女子搭話，然後突然掏出一把刀，在對她脖子連刺數下。

一名66歲路人曾試圖營救女子，但也被該男子刺成重傷。

襲擊動機？

柏林總檢察長辦公室日前宣布，因涉嫌犯有未遂謀殺和嚴重襲擊罪，該男子被捕。警方稱，他可能患有精神疾病。

檢察官和刑事警察已立案調查，並懷疑他出於伊斯蘭意識形態動機。

根據德國隱私法，嫌疑人和受害者的身份暫未公開。

（德新社）

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