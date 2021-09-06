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不滿女性工作 阿富汗男子在柏林捅傷女園丁
柏林警方日前（9月5日）通報說，一名29歲阿富汗男子在柏林一公園裡持刀行凶，將一名58歲女園丁刺成重傷。
警方稱，該男稱，之所以這麼做，是因為他無法容忍女性工作。
根據該通報，上周六下午，襲擊者先與該女子搭話，然後突然掏出一把刀，在對她脖子連刺數下。
一名66歲路人曾試圖營救女子，但也被該男子刺成重傷。
襲擊動機？
柏林總檢察長辦公室日前宣布，因涉嫌犯有未遂謀殺和嚴重襲擊罪，該男子被捕。警方稱，他可能患有精神疾病。
檢察官和刑事警察已立案調查，並懷疑他出於伊斯蘭意識形態動機。
根據德國隱私法，嫌疑人和受害者的身份暫未公開。
（德新社）
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