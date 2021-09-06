疫情考驗友情？女醫在新冠重症病房工作 摯友不讓她出席婚禮

印度一場大雨引發恐怖漏電事故，75秒內有5人被電死，包括3名小孩。事發於北方邦，1名11歲男孩在大雨中抱着4歲表妹去雜貨店買糖，2人接觸到店舖門前鐵桿時馬上倒下，附近的人以為他們是滑倒，怕女孩會跌入積水淹死而跑去救人，但走近即變成連環慘劇，釀成5人被電死。

2021-09-06 10:13