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豪華郵輪員工限定 「秘密超市」擁各國美食首次曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
豪華郵輪員工帶網有一探「秘密超市」。圖／取自tiktok@meliesctravel
豪華郵輪員工帶網有一探「秘密超市」。圖／取自tiktok@meliesctravel

美國女子梅麗莎（Melissa）任職於皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean），她常在社群平台分享郵輪上的生活。上月初她帶網友潛入甲板下，探訪難得一見的秘密空間：員工限定超市。

梅麗莎解釋這個祕密超市位於海平面下2層甲板，不只販售甜鹹口味零嘴，備有盥洗用品、洗衣粉、維生素和營養保健充劑、飲料等。

豪華郵輪員工帶網有一探「秘密超市」。圖／取自tiktok@meliesctravel
豪華郵輪員工帶網有一探「秘密超市」。圖／取自tiktok@meliesctravel

梅麗莎說每個郵輪超市的商品會根據行駛航程變化，這次她的郵輪從美國出發，所以超市有很多美國零嘴，之前她在從中國出發的郵輪工作，超市裡有很多美味的亞洲零嘴。

梅麗莎提到郵輪上有各色民族，「所以總會有各式各樣不同口味的零嘴。」她展示最近一次去郵輪超市的戰利品，坦承原本只是想買一點棉花糖，結果「不小心買了一堆零食」。

梅麗莎透露：「我只付了17.34美元（約合新台幣479元）就買到這些零食，這裡商品的價格與陸地上的超市比起來很具競爭力。有時我們甚至能買到更便宜的東西。」

@meliesctravel

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♬ original sound - meliesctravel

郵輪 零食 競爭力

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