75秒殺5人 印度大雨店舖「死亡簷篷」漏電奪5命

印度一場大雨引發恐怖漏電事故，75秒內有5人被電死，包括3名小孩。事發於北方邦，1名11歲男孩在大雨中抱着4歲表妹去雜貨店買糖，2人接觸到店舖門前鐵桿時馬上倒下，附近的人以為他們是滑倒，怕女孩會跌入積水淹死而跑去救人，但走近即變成連環慘劇，釀成5人被電死。

電力公司及警方調查後指出，該個錫製簷篷上的電線絕緣層早已損壞，因大雨影響接觸到簷篷，積水令電流導向支撐簷篷的鐵桿，懷疑5人因此電死。當地居民投訴，早已發現店舖有漏電問題，但店主一直未有改善，事發後店主更已潛逃，警方正追捕他歸案。

事發於北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）1個警署附近的商店，多人走入店舖門前積水位置離奇電死，5人當中有3名是小孩，送院後馬上宣告不治。受害者家屬後來取得閉路電視片段，還原5人被電死的經過。

印媒指事發於本月1日早上約9時49分，據閉路電視畫面，11歲的 Simran Kumari抱着4歲表妹Surbhi 去商店，走到簷篷下2人突然倒地；24歲的男子Lakshmi Narayan見狀跑過去想救女童，但他接觸女童及簷篷鐵桿的瞬間同樣倒下。差不多同一時間，10歲女童Khushi Kumari也在現場被電死，但閉路電視畫面未有拍到她，估計當時她人在店內。Narayan倒下時，他的鄰居Deepak Kumar衡入店內與店主打了起來，情況變得混亂。Simran的36歲母親Jaanki亦衝到店舖簷篷下，但過程中同樣觸電摔倒。

心急救人的Lakshmi Narayan走近時接觸到2小孩及鐵桿（黃箭頭處）也被電到。（閉路電視畫面／Amar Ujala新聞截圖）

警方交代指，Simran抱住Surbhi去雜貨店買糖，當時下大雨道路被淹沒，店外有個簷篷由2枝鐵桿撐着，他扶住其中1枝桿借力踏上木板而馬上觸電。這時途人想上前幫手，卻變成連環慘劇，5名觸電者送院已宣告死亡。警方懷疑因為連日大雨，令連接電錶的電線接觸到金屬簷篷，導致漏電，甚至連店前接觸到鐵桿的水坑可能都通了電。

印媒表示，當時有人嘗試用棍棒拉開受害者，而電工在8分鐘後才過來切斷電源，再過半小時後，當地電力部門、行政部門和警方到場調查。電力公司的總工程師指，錫製簷篷建成不久，連接電錶的電線絕緣層已損壞，大雨又令電線接觸到簷篷連鐵桿通電，加上附近都是大雨積水，懷疑5人都是因此被電死。有居民透露，他們一早向店主投訴過有漏電問題，但他沒有解決，故出事後有人衝入店內和店主打起來。涉事的店主1個月前才租下店舖，事發後立即潛逃，目前正被警方追捕。

受害者家屬看完閉路電視片段後傷心痛哭，指事件原本可以避免，那些想去救女童的人沒想過漏電問題，他們可能以為小孩是失平衡滑倒，擔心女童被淹埋在積水內。Lakshmi事發時第一個去救人，其父親透露兒子2年前才結婚，妻子1個月前才生下第2名小孩。邦議會及地方官員翌日前往視察，會向每名死者的家屬提供20萬盧比（約新台幣7.5萬元）的援助，並會調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》