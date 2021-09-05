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從不被看好到表現亮眼 「創新號」直升機續留火星

中央社 / 華盛頓4日綜合外電報導
圖為美國國家航空暨太空總署（NASA）火星直升機「創新號」（Ingenuity）。 美聯社
圖為美國國家航空暨太空總署（NASA）火星直升機「創新號」（Ingenuity）。 美聯社

原本只預定飛行5次，但美國國家航空暨太空總署（NASA火星直升機「創新號」（Ingenuity）至今已完成12趟飛行，而且表現依舊亮眼，還沒準備好要安養天年。

由於「創新號」讓人跌破眼鏡地取得了驚人成功，NASA無限期延長它的任務，現在的它，已成為「毅力號」（Perseverance）探測車尋找火星古老生命時的固定旅伴。

「創新號」機械工程團隊負責人拉維奇（Josh Ravich）表示：「一切都非常順利，我們在（火星）表面上的表現比預期要好。」

這項計畫是靠著數百人的努力才得以成功，但目前僅剩約12人繼續每天關注「創新號」的工作。

5年前加入團隊的拉維奇說：「當我有機會來參與這項直升機計畫時，我的反應和其他人一樣：『這能成嗎？』」

不難理解他最初為何抱持懷疑態度：火星空氣密度只有地球大氣的1%，在火星上讓直升機飛行，就像要在地球上空近30公里的稀薄空氣中讓直升機飛一樣。

而要讓直升機上到火星，打從一開始就是挑戰，「創新號」得先抵擋從地球起飛的震撼，固定在「毅力號」機腹上，經過7個月的太空航行之後，2月18日降落紅色火星，又是一番震撼的過程。

抵達新環境之後，這架只有1.8公斤的直升機得先撐過火星夜晚的刺骨寒冷，從白天充飽電的太陽能板吸取溫暖，飛行則要靠感測器指引，因為它和地球有15分鐘的溝通延遲，無法獲得地球即時指引。

4月19日，「創新號」展開處女航，締造了有動力飛行器在另一顆星球飛行的歷史。

而超出所有人的預期，「創新號」之後又飛了11次。

火星 直升機 太空 NASA

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