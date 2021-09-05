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皮包骨阿嬤遭子女棄養 被丟在大水溝旁「差點活活淹死」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名保全人員在巡邏時意外發現一名受如皮包骨的阿嬤，被丟在大排水溝內，全身只用塑膠布墊著，差點就淹死。 圖／Facebookเฟซบุ๊ก หนุ่ม อาสาปทุมอัลฟ่าหนึ่งสองสี่ เคลื่อนที่เร็วรังสิตเฉพาะกิจ
一名保全人員在巡邏時意外發現一名受如皮包骨的阿嬤，被丟在大排水溝內，全身只用塑膠布墊著，差點就淹死。 圖／Facebookเฟซบุ๊ก หนุ่ม อาสาปทุมอัลฟ่าหนึ่งสองสี่ เคลื่อนที่เร็วรังสิตเฉพาะกิจ

日前在泰國首都曼谷北邊的「巴吞他尼府」 （Pathum Thani）一處醫院，一名保全人員在巡邏時意外發現一名受如皮包骨的阿嬤，被丟在大排水溝內，全身只用塑膠布墊著，差點就被淹死。

據泰國社群《ข่าวรังสิต ถึงชาวรังสิตv3》指出，報警的保全人員說明，自己到場時阿嬤就已經躺在橋下的水溝，從現場圖片可見，阿嬤的四周則擺著一些個人物品及衣物，一旁的水溝水已經蔓延到她的腳邊，差點被淹死。

相關單位訪問現場目擊者時，對方只說明阿嬤是自己走下去，想要在水溝裡睡覺，但經調查後發現，根據阿嬤的身體狀況，根本不可能自己走下去，因為她被救起之後也無法自行站立，非常的虛弱。

對此，警方查明身分之後，才知道阿嬤是大城府（Ayutthaya）人，原本與子女同住卻被棄養，並在她身上找到一張醫院的住院卡與醫療排隊卡，現在正循線找出阿嬤的子女到案說明，並由當地慈善機構的志工接手，將阿嬤送回住院卡的醫院治療。

阿嬤 泰國 保全 曼谷 棄養

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