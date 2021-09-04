看非裔男影片 臉書自動推薦「靈長目」挨罵致歉
英國媒體在社群網站臉書（Facebook）上傳一支關於非裔男子的短片，臉書自動生成的提示卻推薦其他「靈長目」的影片。臉書今天認錯道歉，並停用主題推薦功能。
紐約時報報導，近日觀看一支英國「每日郵報」（Daily Mail）有關非裔男子影片的臉書使用者，發現臉書自動生成的提示詢問他們是否要「繼續觀看靈長目的影片」。
這支上傳於2020年6月的影片標題為「白人男子在碼頭因數名非裔男性報警」，前半段內容是一名白人打電話給警察，自稱被一群非裔男子騷擾；後半段是白人警察逮捕另一名非裔男子。
影片裡並未出現猴子、黑猩猩或大猩猩，雖然人類也是哺乳綱靈長目下的一支。
曾在臉書擔任內容設計主任的葛羅夫斯（DarciGroves）在推特上傳臉書推薦提示的截圖，她說，這則提示「令人無法接受」、「太惡劣了」。
臉書發言人說，這「顯然是令人無法接受的錯誤」，相關的推薦軟體已下線。
臉書回覆法新社詢問時表示：「我們向任何看到這些令人反感的推薦提示的人致歉。」
「我們一意識到發生這件事，就取消了所有主題推薦功能，以便調查原因，並預防再度發生。」
民權人士向來抨擊臉部辨識軟體存在精確性的問題，尤其是涉及非白人族群的時候。
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