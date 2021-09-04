女嫌外賣太慢狂摑管理員 稱剛隆胸勿碰：20多萬你賠得起？

新冠肺炎肆虐為各國民眾的生活帶來不便，但為了控制疫情，一旦需隔離檢疫亦應配合！泰國日前瘋傳1段隔離住客襲擊大廈管理員的影片，女住客的措辭舉止引起網民熱議。泰媒指女住客的同居男友感染新冠肺炎，她被列為密切接觸者需要留在單位隔離，早前她嫌管理員遲遲未有將外賣送上樓，忿而下樓「追餐」，與女管理員發生衝擊，其間多次掌摑對方，更聲稱：「我爸是將軍！」過程中有男保安員疑不慎接觸到其胸部，她竟說自己剛剛隆胸，「花了20多萬（泰銖，即約4.8萬港元），碰壞了你賠得起嗎？」。

女住客誇張行徑令網民反感，迅速「肉搜」出她根本不是什麼將軍的女兒，而是個開專頁賣占卜工具的小網紅。

相關影片於8月30日上傳，隨即在網上瘋傳，事發於泰國曼谷蘇迪參路1個出租公寓。泰媒報道，女住客因為同居男友確診，她被列作密切接觸者，要和男友一起在單位內隔離。按規定，外賣員會將餐點留在管理處，再由管理員送上去給隔離住客，但事發時女子認為送餐速度太慢，遂自己到樓下想取餐。

女住客突然離開隔離單位，女管理員即要求她出示核酸檢測呈陰性的證明文件，認為要保障其他住客安全，但女往客只口頭說是陰性，無法提供證明文件，更因此發難，雙方爭執過程長達4分多鐘。

影片可見，戴黑色口罩、穿藍白上衣的女子一巴掌打落女管理員的臉，管理員將她推開制止，這時1名男保安員行近將女住客抱走。女住客到達大堂後，說自己不想赤腳踩在髒地板上，竟要求保安拿鞋給她穿。保安想息事寧人，真的替女住客取來鞋子，未料女住客這時再跑去掌摑女管理員，被大摑一巴的管理員忍無可忍想還手。

男保安見狀分開兩人，過程中疑不慎接觸到女住客胸部，她再發難，指着自己胸部叫對方不要碰到，因為她剛剛隆胸，「花了20多萬（泰銖，即約4.8萬港元）碰壞了你賠得起嗎？」說時遲，那時快，女住客又突然伸手再掌摑女管理員。

泰媒指，女往客過程中還不斷辱罵管理員，就自己很有錢，「我爸爸是將軍」，激動稱會提告，又揶揄管理員父親是誰，如果有好爸爸她不應坐在這工作。隨後有其他住客加入勸阻，但女往客的手像會「自動導航」一樣，總能突然出手摑中女管理員的臉。

有鄰居透露，疫情期間不准隔離住客下樓拿外賣很正常，如果有延誤往戶也應耐心等候。女住客冷靜下來後，雙方一同到警署，捱打的管理員要求索償5萬泰銖（約1.2萬港元），女住客還價到3萬（約7000港元）達成共識，沒有鬧上法庭。女住客更承諾取消租約，並打算在1周內搬走。

相關片段瘋傳後，網民鬧爆女住客野蠻，又笑言如果她是將軍女兒，更加不需要這樣出手打人。網民更「肉搜」女住客的資料，發現她根本不是什麼「將軍女兒」，而是某大學的會計系畢業生，是在網上開設專頁賣占卜用品的小網紅，有約4萬粉絲，事發後她已關閉專頁。更有網民爆料，稱女住客讀書時成績很好，拿過許多獎學金，故為人相當自負。

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文章授權轉載自《香港01》