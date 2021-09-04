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家中12間房全堆滿廢物 女兒狠斷捨離170袋垃圾母含淚釋懷

香港01 / 撰文： 沉默是柑
擷自香港01
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近年流行「斷捨離」，叫人整理生活空間，同時也整理自己人生。日本有一個8旬老婦，喜歡囤積物品已經去到成癮的程度，雜物堆滿家中12間房。她的女兒終於下決心清理房子，想讓母親放下執著。花了一星期時間清理，女兒在害怕母親會激烈反對的恐懼中，向她展示了乾淨整齊的家，她又會有甚麼反應呢？

日本節目《ウチ、“断捨離”しました！》會透過幫助投稿者清理家居，發掘他們生命中的小故事。早前，節目迎來「史上最強」的垃圾屋。屋主是一對80多歲的老夫婦，由於老太太囤物成癮，很喜歡積存一些不必要的雜物，而疼愛她的家人也總是遷就著她，導致大屋入面12間房都充滿垃圾，寸步難行。

擷自香港01
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後來因為老伯伯身體不適，54歲的二女兒於是叫父母搬到自己家方便照應。原本居住的大屋已經空置一年半，年邁的老伯伯希望搬回大屋生活，女兒也覺得應該要決心清理垃圾屋，於是投稿去節目組希望得到幫助。然而，老太太極度討厭有人整理她的雜物，女兒也數次因為擔心母親會生氣而落淚，最後母女的關係會變成怎樣呢？

1. 54歲的二女兒由美希望節目組幫忙清理垃圾屋。

2. 其實她曾嘗試清理屋子，但母親每每會阻止，她一個人已經無能為力了。

3. 屋內總共有12間房，全都堆滿垃圾。

老太太對囤積物品像上了癮般執著，更因此和大女兒決裂，不相往來。然而二女兒由美還是希望她能夠擺脫心癮，認清真正重要的到底是這些物件，還是物件背後蘊藏的心意。長達一星期的斷捨離過程，由美收拾了無數袋垃圾，還原大屋的本來面貌，也令母親反省自已，今後老夫婦將會重新搬回大屋生活。

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文章授權轉載自《香港01》

斷捨離 日本

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