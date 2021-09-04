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日本情侶租屋新模式 一周租金約8800元同居試婚像住5星酒店

香港01 / 撰文： 沉默是柑
擷自香港01
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「相見好，同住難」，情侶間無論交往期間多合拍，一到同住時候就會原形畢露，所以有人覺得婚前同居很重要。日本最近流行「同居試婚」的租屋模式，吸引不少情侶入住。這種模式與一般同居有甚麼不一樣呢？

日本資訊節目《スッキリ》近日介紹一套全新的「同居試婚」租屋模式，讓情侶短期同居，了解對方的生活習慣。傳統的同居模式其實只是情侶雙方合租一間屋，然而如果同住期間發現不合，由於簽訂了以年為計的租約，雙方無法立刻搬走。如果其中一方搬走，另一方就要獨力負擔租金。不過這種全新的租屋模式，可以讓住客租一段短時間，以免去上述煩惱，而且屋內已有齊傢俱，住客只須帶備個人物品即可入住。

擷自香港01
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1. 節目介紹這種新興的租屋方式，費用大約為35,200円（約8881元新台幣）一星期。

2. 對情侶來說的好處是可以在婚前摸清楚對方的生活習慣。

3. 例如一位20多歲的女生，同男友同居後發現對方是個愛清潔的人。

4. 所以她認為和男友結婚也沒有問題，更令她認真考慮這件事。

這種短期試婚租盤最大的優點，是可以免去日本租屋一般要付的押金和禮金，相當於兩、三個月的租金，對租戶來說也是一筆花費。記者查看日本大型租屋網，發現這類房屋租盤一點都不殘舊，反而乾淨整齊到像住酒店一樣。

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文章授權轉載自《香港01》

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