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魯夫的冒險步入尾聲 《航海王》最新廣告揭露「故事來到終盤」

聯合新聞網 / 綜合報導
「航海王」風靡全球，圖為中國大陸長沙的航海王官方漫畫大展。 圖／中新社
「航海王」風靡全球，圖為中國大陸長沙的航海王官方漫畫大展。 圖／中新社

自1997年開始連載的人氣動漫作品「航海王」，如今已經來到第24個年頭。長篇故事在今年不只突破第1000回，單行本也來到第100冊。最近作者尾田榮一郎，宣布這趟長年的冒險旅程，已經步入收尾階段。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，最近「航海王」在日本各大報紙刊登廣告，宣傳最新發售的第100冊單行本。而在廣告的右上角，寫著一行文字「故事來到終盤」，宣告這個風靡世界數十年的人氣大作，已經即將步入尾聲。

單行本100冊廣告的右上角，寫著「故事來到終盤」。圖擷取自コミックナタリー
單行本100冊廣告的右上角，寫著「故事來到終盤」。圖擷取自コミックナタリー

報導指出，其實在今年一月連載來到1000話時，尾田就曾表試過「冒險已經走到這了，已經算一隻腳踏入最終章」。還笑稱「真的是太多彩多姿的23年。花了我人生一半在連載。魯夫他們也航向了好多島嶼，經歷了好多冒險，已經數不清到底遇上了多少人呢」。

網友們則認為「能連載至此是番偉業，正因如此更希望能以壯闊的故事作結」、「希望能在主要聲優還健康的時候完結」、「完結了我要收整套一口氣讀完」、「雖說是終盤，但很多伏筆還沒收，這樣看可能還要10年吧？總之和之國篇太長了……」、「既然序盤和中盤有100冊，那終盤跟後記加一加大概會到150冊吧」。

「航海王」是描述主角魯夫與他的伙伴「草帽海賊團」，為了尋找傳說中的寶藏「ONE PIECE」踏上冒險旅途的故事。連載至今人氣始終維持在高檔，系列作在全世界總發行量已經來到4億9千萬部，曾經獲得金氏世界紀錄認證為「單一作者創作發行量最多的漫畫」。

日本 航海王

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