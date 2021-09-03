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印度人妻被指出軌 遭丈夫毒打再用針線縫合私處

香港01 / 撰文：李納德
女長年被丈夫懷疑和村內1名男子有染，因此經常被家暴毒打，但案發後她為丈夫求情。示意圖。圖片來源／ingimage
女長年被丈夫懷疑和村內1名男子有染，因此經常被家暴毒打，但案發後她為丈夫求情。示意圖。圖片來源／ingimage

印度發生1宗變態家暴事件。當地中央邦1名男子長期懷疑妻子出軌，經常飽以老拳，而早前他毒打妻子一頓後，竟然用針線將妻子私處「縫合」，事後逃去。妻子後來找女警求助，獲送到醫院拆除針線，然而正當警方立案調查並追捕其丈夫時，被恐怖暴力虐待的妻子竟為丈夫求情，希望警方不要嚴懲，最好只對惡夫作口頭警告。

事件發生於印度中央邦新格勞里（Singrauli ），64歲男子懷疑55歲妻子不忠，竟然在村莊內用針線縫合妻子私處。妻子事發後找女警求助，希望控告丈夫。她其後被送到國營醫院治療，目前已順利拆除私處的線。醫療報告顯示，受害婦人的私處的確被人用鋒利的針縫合起來，警方指疑犯在村內隨手拿針線犯案，妻子在過程中受了輕傷，已派員撿走涉案的針線作進一步調查。

當地傳媒指，疑犯經常和妻子爭吵，多年來他一直懷疑妻子和村內另1名男子有染，常以此為由施以家暴。案發當天疑犯又再懷疑妻子出軌，毒打後想到要縫合妻子的私處，防止自己「戴綠帽」。妻子後來逃離村莊，再找女警報案。

印度警方目前已立案，調查方向包括疑犯對妻子進行身體及精神騷擾，仍在追查他的下落。不過，妻子其後向警方求情，希望他們不要嚴懲其丈夫，最好只作口頭勸告，確保丈夫不會再犯。

印度家暴問題層出不窮，今年3月北方邦亦發生同類事件，當時1名25歲男子懷疑22歲妻子出軌，為「測試」妻子是否忠貞，竟然將她捆綁起來用鋁線縫合其私處。妻子事後血流不止，由母親報警及送院。

另外，8月18日班加羅爾1名28歲3孩之母Shirin Banu離奇失蹤，其父母報案。後來女子的30歲丈夫Mubarak Pasha承認是他殺死妻子，並將她的屍體扔入奇卡巴納瓦拉湖，其動手的理由，竟然是因妻子拒絕做炸雞給他吃。

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文章授權轉載自《香港01》

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