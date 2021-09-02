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三上悠亞狂曬16套噴血Cosplay照 激罕造型網民尖叫：仙氣外露
AV天后三上悠亞近年用心經營YouTuber頻道，頻繁出片分享生活點滴。近日她又出新片，公開自己幫Cosplay服裝店拍宣傳照的全過程，更大方披露16套造型，有天使、黑社會、中國娃娃等超罕見服裝，讓觀眾大飽眼福。
三上悠亞在近日在YouTube上載影片，指自己與服裝公司sugar合作拍攝一系列萬聖節Cosplay宣傳照，並公開一日的拍攝過程。她一共穿了16套服裝拍攝，與平日拍AV的服裝不同，這些角色扮演照包括有動物系列、中國風系列等，你最喜歡哪一套呢？以下還會有拍攝完成的作品圖，每張都火辣誘人。
【1】粉紅兔女郎
長長的兔耳朵加上兔尾巴，有種莫名的可愛感。白色魚網過膝襪是一大重點，全身上下的粉紅加白色配色又可愛又性感，不僅是男人，連女生都會喜歡。
以上16套服裝之中，光是兔女郎都有4套，不過每一套的風格、感覺都不一樣。最可愛的是動物系列，無論是乳牛還是豹貓，都顯得三上悠亞特別可愛阿。不過最有驚喜的還是漢服，除了服裝的細節很好看，配搭她的完美身材十分夢幻，而且在日本是很少見的服裝。
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文章授權轉載自《香港01》
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