快訊

93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓77歲老婦身中多刀傷重死亡 兇手是辛苦養大的一對高中孫子

香港01 / 撰文： 李梓媛
警方於案發單位拉下封鎖線。圖片來源:news1圖片
警方於案發單位拉下封鎖線。圖片來源:news1圖片

韓國近日發生一宗倫常慘案引起社會上很大迴響。事發於8月30日韓國時間凌晨0時10分，一名77歲的老婦在位於大邱市西區飛山洞一個住宅單位內昏迷，她的臉部、頭部、肩膀、手臂等多處都有刀傷，送院搶救後證實不治。警方在現場拘捕死者的2名分別18歲及16歲的親孫子，懷疑他們與事件有關。

根據韓媒《首爾新聞》的報道，案件的最初報案人，為死者93歲的丈夫。據悉，死者丈夫是一名行動不便的人士，下半身幾乎完全癱瘓。在事發的時候，他親眼目睹18歲的大孫用刀刺向太太，而16歲的次孫則在旁力阻他走到太太身邊。

警方到場將他們拘捕後，大孫承認了自己是兇手，表示「因為阿嬤太囉唆，又經常叫我跑腿，我覺得很討厭，所以就殺了她」。另外，警方表示，他16歲的弟弟，早前因為曾經腦中風而導致精神有問題，在過程中只聽取了哥哥的命令及吩咐行事，並沒有積極參與行兇。

綜合韓媒報道，這對兄弟在2012年8月起就與親生父母斷絕來往，之後一直住在祖父母家，由兩老照顧。祖父身體不佳，行動不便，兩名孫子的起居飲食，都是由祖母獨力擔起。除了靠政府的支助金之外，祖母平時還有拾荒幫補家計。雖然自己年事已高，但她仍然盡力照顧孫子，甚至在臨死前，仍然在幫孫子洗校服。

消息傳開後，不少網民都感到遺憾，又大鬧孫子禽獸不如，「阿嬤辛辛苦苦的湊大他們，卻換來被殺死的結果，該有多心痛」、「就算多生氣也不該這樣對養大自己的阿嬤吧」、「他們不但忘記阿嬤的養育之恩，甚至還把她殺死，阿嬤的人生太可惜」。

延伸閱讀：

韓國幽靈醫生做整容手術致患者失血過多亡　CCTV揭醫護用地拖抹血

Netflix《D.P逃兵追緝令》揭軍隊欺凌黑暗面　後輩被逼燒陰毛自慰

文章授權轉載自《香港01》

阿嬤

延伸閱讀

2次驗孕都陰性、月經沒停過.... 23歲女喝完酒腹痛生下女兒

就是想變蜘蛛人、金鋼狼！ 15歲少年多次讓蜘蛛咬、注射汞到手臂

影／飛機開過颶風眼是什麼感覺？ 飛行員拍下驚險瞬間

台科男錄取台積電「這職位」竟嫌浪費 網揭關鍵：別自以為是

相關新聞

電影歸電影，政治歸政治？《摩托車日記》沒拍的革命夢醒

討論一部電影的優劣與否，可不可以跳脫出故事文本，從史觀、政治意識形態等其它角度來評判與討論？最近播出的影集《斯卡羅》（2021）所引發的討論或可作為參照。由於故事是從19世紀的真實台灣歷史改編，事關台灣意識的建構，因此雖然劇情是改編自小說，但各界都以更嚴肅的態度在討論，有從文史考據的角度，也有政治角度。

印尼男偷寵物貓宰殺販售 判刑2.5年

印尼一名男子偷走一隻寵物貓後宰殺販售，印尼北蘇門答臘省棉蘭地方法院日前將他依竊盜罪判刑2年半。如果依虐待動物罪判處，最重...

韓77歲老婦身中多刀傷重死亡 兇手是辛苦養大的一對高中孫子

韓國近日發生一宗倫常慘案引起社會上很大迴響。事發於8月30日韓國時間凌晨0時10分，一名77歲的老婦在位於大邱市西區飛山洞一個住宅單位內昏迷，她的臉部、頭部、肩膀、手臂等多處都有刀傷，送院搶救後證實不治。警方在現場拘捕死者的2名分別18歲及16歲的親孫子，懷疑他們與事件有關。

抖音救出版？歐美「BookTok」掀起的書市熱賣狂潮

「全球出版的黃昏，靠抖音殺出新商機？」引發過不少爭議的短影音App「TikTok」（中國「抖音」的國際版），從去年疫情爆發以來除了使用者大幅增加之外，更出現了史無前例「BookTok」風潮。BookTok即為TikTok上的閱讀社群，讀者們競相拍攝趣味影片推廣愛書，而這些短則不足十秒、平均長度不超過一分鐘的短影片們，竟帶來幾十萬冊銷量的驚人轉換效益。如今，#BookTok標籤在抖音已有高達182億的觀看次數，美國最大的零售連鎖書店邦諾（Barnes & Noble）在店內設置BookTok專區方便讀者購書，各大出版社不只與知名BookTokers建立業配合作關係，更紛紛開設官方帳號，也敦促旗下作者們親上火線錄製影片、與書迷互動。

價值近4000萬！完整度超高、史上最大三角龍化石將拍賣

一座具有6600萬年歷史的巨型三角龍化石骨架近期將舉行拍賣，目前估價大約120萬歐元（約新台幣3940萬）。

2次驗孕都陰性、月經沒停過.... 23歲女喝完酒腹痛生下女兒

英國23歲女性上月和朋友外出喝酒後「意外」生出女兒。她產前驗孕2次都呈陰性，月經也沒停過，稱孩子是「人生中的大驚喜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。