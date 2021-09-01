巴黎市區限速 每小時30公里防污染

八月底，法國首都巴黎在多數街道設置限速30公里標誌，主要為降低車禍意外、噪音以及空氣汙染。巴黎市長安娜伊達爾戈指出，限速的目的是為了有效改善行車駕駛和機車騎士交通安全。批評者則抱怨限速不但使塞車更嚴重，還增加廢氣排放；一位重機團員皮耶恰瑟瑞更表示，噪音並不會因限速而減少。

巴黎道路全面限速

根據《CNN travel》報導，巴黎市政府官員們設立街道限速30公里，迫使駕駛們減低行車速度，進而減少空氣汙染以及提升民眾交通安全。然而有些民眾質疑限速是否能夠降低汙染，認為減速行車只會造成交通堵塞，並且排放更多的廢氣，對降低空氣汙染無益。

《BBC》早在8/31以前就有三分之二的巴黎主要街道，已設下30公里限速告示牌。在巴黎市長安娜伊達爾戈的催逼之下，有更多的道路即將實施限速限制。伊達爾戈申明這項市政既可以改善噪音汙染，也能提升街道安全。

限速引發議論

根據CNN報導，巴黎市政府官員發言，限速的更動預計可以讓交通事故意外降低至約25%；交通死亡意外降低至40%。副巴黎市長大衛巴拉德對此發出推文，強調「30公里限速不僅不會增加汙染，事實上它會提升腳踏車騎士和行人的交通安全，還會減少噪音讓整個城市安靜下來。」

隨著部分民眾反彈升高，BBC提到一位來自大型重機遊行團體的皮耶恰瑟瑞感嘆：「(限速)沒有降低噪音，也沒有降低汙染，更沒有減少意外，即便意外有減少，(比例)也只是跟平常通勤的人一樣罷了」。

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