2次驗孕都陰性、月經沒停過.... 23歲女喝完酒腹痛生下女兒

英國23歲女性絲妲頓（Lavinia Stanton）上月和朋友外出喝酒後「意外」生出女兒。絲妲頓說產前驗孕2次都呈陰性，月經也沒停過，稱孩子是「人生中的大驚喜」。

絲妲頓想起分娩前一晚跟朋友在餐廳飲酒時，突然感到一陣劇烈的「胃痙攣」只好提早離席，前往餐廳附近她媽媽家休息。到了凌晨2點絲妲頓仍疼痛不止決定就醫，醫護人員為她驗尿檢查後，告知她即將分娩，她於早上近9點時被送入產房剖腹生出懷胎38周的女兒。

絲妲頓提到之前以為她體重增加就跟很多人一樣，「因為封城都在家而變胖」，她的肚子也沒有明顯隆起，只是增加了衣服尺碼。絲妲頓表示自己在孕期沒做過瘋狂的事情好比高空彈跳，但她仍然長時間工作。

絲妲頓透露自己完全沒有懷孕的症狀：「沒有孕吐，沒有胎動，什麼都沒有。生產前幾週前我還驗了2次孕，但結果都是陰性。第2次驗孕是在我分娩前一個月，當時我的『胃』非常痛，痛到無法走路。」

絲妲頓笑說：「在疫情開始時，我沒想到我會有個女兒。但她現在出現在我眼前，我的伴侶和我都深深地愛著她。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康