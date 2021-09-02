聽新聞
test
0:00 / 0:00
2次驗孕都陰性、月經沒停過.... 23歲女喝完酒腹痛生下女兒
英國23歲女性絲妲頓（Lavinia Stanton）上月和朋友外出喝酒後「意外」生出女兒。絲妲頓說產前驗孕2次都呈陰性，月經也沒停過，稱孩子是「人生中的大驚喜」。
絲妲頓想起分娩前一晚跟朋友在餐廳飲酒時，突然感到一陣劇烈的「胃痙攣」只好提早離席，前往餐廳附近她媽媽家休息。到了凌晨2點絲妲頓仍疼痛不止決定就醫，醫護人員為她驗尿檢查後，告知她即將分娩，她於早上近9點時被送入產房剖腹生出懷胎38周的女兒。
絲妲頓提到之前以為她體重增加就跟很多人一樣，「因為封城都在家而變胖」，她的肚子也沒有明顯隆起，只是增加了衣服尺碼。絲妲頓表示自己在孕期沒做過瘋狂的事情好比高空彈跳，但她仍然長時間工作。
絲妲頓透露自己完全沒有懷孕的症狀：「沒有孕吐，沒有胎動，什麼都沒有。生產前幾週前我還驗了2次孕，但結果都是陰性。第2次驗孕是在我分娩前一個月，當時我的『胃』非常痛，痛到無法走路。」
絲妲頓笑說：「在疫情開始時，我沒想到我會有個女兒。但她現在出現在我眼前，我的伴侶和我都深深地愛著她。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言