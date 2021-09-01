「中國驕傲」女網紅在法國見中國銀行激動到哭 回斥台灣網友

一名來自中國大陸的39歲女網紅、遠嫁比利時的鄭曉琳，日前在微博分享她在里昂市區發現中國銀行的情形，並激動到哭；但隔兩天發現有不少疑似是台灣網友發文攻擊她，讓她怒不可遏，再拍「噴子，中國只有一個」的影片，並要台灣網友認清「中國強大，我不怕！你們就是台灣省」這個「事實」。

但這則挑釁意味極強的抖音，並未獲得中國網友的支持。有中國網友以簡體字為書寫標題：「身在法国嫁到法国，心在中国，看到中国银行哭了感动的。你怎么不回中国？」反嗆她是不是丟盡了中國人的臉。

該名女網紅自錄影片，原初想讓網友們看，她在法國里昂看到中國銀行有多麼感動，強調：「當中國人真的太驕傲了！看看是什麼！我們中國這麼強大！在法國有咱們的中國銀行！我中國我驕傲」，隨後語畢激動到哭出來了：「我就是覺得很自豪！」

但她事後又另拍了一支影片，畫面中的她身穿中國紅的紅色毛衣，表示在原影片曝光後，她發現自己的影片在台灣的新聞「火了」，明白表示有不少台灣網友口出惡言，甚至罵的詞彙是她從來都沒聽過的，且愈講愈生氣，最後高調重申：「我告訴你，中國只有一個，你們罵我我不怕，中國強大，你們就是台灣省」。

不等台灣網友回擊，有不少中國網友開始嘲諷她，認為若照她的邏輯，「外國人在中國看到肯德基不得瘋掉？滿街都是。」