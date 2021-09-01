美國父母和中國人怎麼看中國電玩限時禁令？

路透社報導，一名在非營利組織從事公共關系工作的美國母親杜特威勒（Raleigh Smith Duttweiler）得知中國對青少年的網游禁令時，她正在折衣服，而她的三個小孩樓上正在玩網路遊戲。

她認為，作為美國人的直覺，會覺得這是對權利的一種侵犯，因為政府沒有資格告訴人民在自己家裡能做什麼。「但另一方面，對孩子們來說，像我自己的孩子那樣玩電玩也不是很好，而且我確實認為，比起和媽媽爭論玩不玩網路游戲，若直接說是警察這麼說的，那他們應該會更容易把電玩關掉。」

對於杜特威勒和許多不住在中國的家庭而言，中國為了解決未成年人網絡游戲成癮問題，而對青少年頒布的電玩禁令（平日禁玩，周末及假日每天限玩一小時），突顯了在疫情期間，管理孩子玩網路游戲的挑戰。

中國的監管機構指出，這個措施是因應許多家長的擔憂，也就是網路游戲會影響兒童的身體和精神健康，路透社指出，在美國的父母和專家也有這種擔心。

美國家長：管理挑戰大

研究有關電子產品使用的賓夕法尼亞州立大學教授摩根(Paul Morgan)自己也是兩個青少年的父親，他認為禁令存在缺陷，但也承認控制兒童的屏幕時間存在挑戰。摩根說：「這些電子產品是無處不在的，讓孩子們遠離它們真的很困難。」

然而，摩根指出，使用屏幕時間的負面關聯對重度使用者來說特別明顯，可能是它犧牲了運動或睡眠等活動。

路透社報導稱，該禁令並不涉及社交媒體的使用，而社交媒體被認為對女孩特別有害。而一些人群，如殘疾學生，可能會從視頻游戲提供的社會互動中受益。

負責科技公司（包括一家網路游戲公司）的公關韋斯（Shira Weiss）認為，游戲有助於讓她12歲的雙胞胎兒子與同年紀的朋友保持聯系，但她希望能更好地限制他們玩暴力游戲的頻率。

「我認為中國的規則是好的，」韋斯說。雖然仍允許他們玩電子游戲，但只是多了些限制。 她開玩笑地說，「他們能來我家實施這種禁令嗎？」

另一名在工程公司從事業務開發工作丶有一個11歲兒子的馬耶洛（Gural-Maiello）則向路透社表示，應該由父母來監管孩子的電子游戲使用。

馬耶洛說：「我不認為政府真的有資格告訴父母，他們的孩子應該如何使用他們的時間。」他表示，中國在技術方面有不好的記錄，一般來說。我更擔心我兒子使用源自中國，會收集數據的應用程序，而不是擔心他玩馬裡奧卡丁」。

中國年輕人反應

中國官方宣布該措施後，在網路上引發討論，大部分的中國家長都對措施表示支持，微博上，有32萬粉絲的微博帳號「雷電BlueCube」稱：「我支持限制小朋友每天的游戲時間，成年人也應該適度，不分人。除非以此為職業的人。」

但許多網民對該規定抱持懷疑態度，名為「南京種樹大學鐵鍁」的網民在知呼上稱「不陰陽怪氣了，直說吧，這就是污名化游戲群體罷了，表示這個游戲是個骯髒東西，18歲以下孩子不應該接觸。」，

另外，「鄧鉑鋆」說，這次的政策出台背後，也有大量的家長投訴抱怨，這一條我接受。但問題是「今天一刀切了網游，而大環境不變丶家長主客觀都不作調整，明天家長總是會抱怨別的因素的。可以是早戀，可以是短視頻，可以是B站，甚至可以是steam或單機游戲」。網民「RoseofVersailles」也在知乎上表示，「如果真的完全禁止游戲，那麼絕大部分收入普通的人，可以替代的文體娛樂方式將會非常少」。

有中國青少年接受台灣媒體TVBS采訪時表示：「非常的片面，非常的偏激，好的游戲它一定有，有一定藝術的一個造詣的一個高度，它是能夠給予很多正常的幫助的，你一棒打死我覺得不太好。」

（路透社丶中央社丶TVBS等）

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