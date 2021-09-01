香腸換成沙拉…柏林大學餐廳為改善氣候問題 停止提供肉類餐

氣候變化問題成為全球關注焦點，德國柏林的大學的飯堂為了推動改善氣候，宣布從下學期開始主要提供素食。

英國廣播公司（BBC）8月31日報道，有關大學飯堂會從10月開始，肉類和魚類菜式只會佔整個菜單的4%。飯堂更會逢周一推出完全沒有肉類的菜單，並將當地流行小食咖喱香腸（currywurst）換成沙拉。

有當地大學生支持團體表示，不少人都要求飯堂可以提供對氣候有善的食物。

肉類本身在傳統的德國菜中非常普遍，如炸肉餅（schnitzel），烤肉腸（bratwurst）和豬腳等。不過有科學家指出，肉類行業產生的碳排放導致氣候變化。

據聯合國糧食和農業組織（UNFAO）的數據顯示，養殖動物佔全球温室氣體排放的14.5%。而政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2019年的一份報告指出，將以植物為基礎的飲食作為其中一個緩解氣候變化的步驟。

柏林工業大學（Berlin Institute of Technology）在2019年為當地首間素食大學飯堂開張，凸顯德國人對綠色食物的日益偏愛。事實上，這種飲食方式非常受當地人歡迎，在2020年進行的一項國際飲食習慣研究中，德國在素食主義方面名列前茅。結果顯示，260萬人是素食主義者，佔人口大約3.2%。

除了提出綠色飲食，德國多間大學正在制定詳細的減排計劃，例如有大學翻新建築，使其更加節能；另外亦有大學的數百名員工自願承諾放棄出差時使用短途航班。

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文章授權轉載自《香港01》