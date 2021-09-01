飯店頂樓泳池藏危機！游泳男子嬉鬧中腳滑墜樓亡
位於印度北方邦密魯特的一家飯店，近日發生一起墜樓意外，一名男子在飯店頂樓游泳，未料起身準備去洗澡時，疑似與同伴嬉鬧未注意，踩到頂樓圍牆時腳滑一瞬間摔落地面，當場不治。
根據印度《News18 Lokmat》報導，印度4名男子一同入住密魯特(Meerut)的一家飯店，在位於4樓的頂樓游泳池水裡游泳嬉鬧，畫面中的一人從泳池起身後預備去洗澡時，卻因與同伴嬉鬧未注意，當試著跨去泳池旁的圍牆上時，腳沒踩穩旋即墜樓至一樓的垃圾場。
同行的三人見狀立刻也起身查看，正在垃圾場工作的人員被從天而降的男子嚇到，試圖抱起他急救送醫，但發現男子已死亡。印度媒體稱，因為這起意外過世男子的家人，並未向飯店求償，但關於飯店頂樓泳池的設計隱藏安全問題的危機，已被飯店重視。
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