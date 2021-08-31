快訊

林志玲久沒露面「臉僵了」 網驚：好像不太一樣

拜登的「卡特時刻」？阿富汗熄燈的最後一位美國大兵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在救護車大跳抖音引眾怒 正妹急救員遭批：難怪救不活我阿嬤

聯合新聞網 / 綜合報導
兩名急救員疑似在救護車後方跳抖音舞，引發英國網友一陣怒罵。圖翻攝自太陽報
兩名急救員疑似在救護車後方跳抖音舞，引發英國網友一陣怒罵。圖翻攝自太陽報

近日台鐵有一名女車長在車廂內抖音，引來爭議，儘管事後該名女車長澄清是「下班期間拍攝」，仍平息不了輿論。最近國外也發生類似情形，英國有2名急救人員趁著休息時，在救護車旁拍抖音熱舞片，引發大批網友怒火，痛罵她們上班不認真。

根據《英國太陽報》報導，現年25歲的蕾安娜（Rhianna Higgins）是一名急救人員，熱愛跳舞的她，經常在抖音平台分享和友人的練舞影片。不過近日她受到許多網友公審，原因是上傳一段爭議影片。

@rhiannahiggins0

Little boogie on break 🕺💃 ##fyp ##foryoupage ##999 ##crew ##crewbies ##emergency ##uniform ##dance

♬ original sound - jjustindanehower

影片中，蕾安娜和同事穿著制服，隨著小賈斯汀的歌曲扭腰擺臀，氣氛相當放鬆，但有網友發現，她們在救護車附近拍攝，紛紛痛批此舉不當，沒有急救人員應有的「專業素質」。

許多人痛批「妳們應該要忙著救命，怎麼把拍抖音當首要任務呢」、「是急救人員還是舞者啊？」、「完全不覺得好笑！難怪現在救護車要等3小時才到」，甚至有人諷刺「我終於知道我阿嬤為什麼沒活下來」。

但也有網友幫蕾安娜緩頰說話，「這明明她們的休息時間，為什麼要去干涉？」、「每個人都有權利選擇怎麼放鬆，我認為這個沒問題」、「這是空車啊，她們工作很辛苦，跳個舞放鬆還好吧？」

兩名急救員在救護車附近拍抖音，引發網友論戰。圖翻攝自太陽報
兩名急救員在救護車附近拍抖音，引發網友論戰。圖翻攝自太陽報

蕾安娜所屬的救護團隊出面表示，兩人確實在休息時間拍片，但「休息時間」不能當擋箭牌，因為員工穿制服就代表是團隊一員，「穿上制服的每一刻應當保持專業」，但仍鼓勵員工在充滿挑戰的工作環境時，依然能提供出色服務。

據了解，和蕾安娜跳舞的另一名同事母親回應，女兒在輪班14至16個小時後才得以休息，並且在休息時跳舞不會影響工作，不懂大眾為何緊咬不放，該名同事鄰居也說「她非常熱愛工作，如果因為這點小樂趣有任何麻煩，會非常沮喪」。

抖音 救護車

相關新聞

在救護車大跳抖音引眾怒 正妹急救員遭批：難怪救不活我阿嬤

近日台鐵有一名女車長在車廂內拍抖音，引來爭議，儘管事後該名女車長澄清是「下班期間拍攝」，仍平息不了輿論。最近國外也發生類似情形，英國有2名急救人員趁著休息時，在救護車旁拍抖音熱舞片...

加州大學Haas商學院畢典 首見台生致詞

美國加州大學柏克萊分校29日舉行畢業典禮，來自台灣的周愷揚（Derek Chou）代表Haas商學院畢業生致詞，當他說「...

米蘭20層住宅大樓「外牆如奶油融化」

義大利北部城市米蘭一棟20層住宅大樓29日發生大火，火勢猛烈、濃煙密布，當局出動數十輛救護車和消防車救援。住戶說，大樓火...

你只會活一次！疫後YOLO精神掀起「刺青」新文化

「我等這刻等很久了！」許多顧客對刺青師表示。在美國，愈來愈多人認為「現在是刺青的最好時機」，帶起這種刺青新文化的YOLO精神又是什麼？

打疫苗副作用神隱？金正恩最新模樣曝光 民眾列隊欲哭

北韓最高領導人金正恩五月傳出施打新冠肺炎疫苗後不適，在神隱多時後終於曝光。韓聯社今(31)日刊出他出席北韓青年節活動照片，金正恩謝謝青年自願挖礦採煤和上山下鄉務農，公開給予表揚和鼓勵。

像熱帶風暴深具威脅 希臘科學家計劃為熱浪命名

極端高溫越來越常見。外媒報導，希臘政府和科學研究人員考慮為熱浪命名，以幫助人們氣溫飆升時保持安全；這有助建立國際命名和排名熱浪系統，就如國際組織為熱帶風暴命名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。