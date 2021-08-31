你只會活一次！疫後YOLO精神掀起「刺青」新文化

「我等這刻等很久了！」許多顧客對刺青師表示。在美國，愈來愈多人認為「現在是刺青的最好時機」，帶起這種刺青新文化的YOLO精神又是什麼？

「疫情對每個人都有著巨大的影響，」邁阿密Iris刺青店創辦人希拉爾（Nahuel Hilal）強調。也補充解釋，因此這也讓過去試圖不那麼認真地對待生活的人，決定去做一些他們以前可能沒想過要嘗試的事情。

疫後的刺青熱潮，也帶動相關店家的生意。希拉爾也提到，儘管去年春天受到新冠疫情的影響，暫時歇業兩個多月，但多虧刺青熱潮，他去年的業績已達標，今年業績更有望翻倍。

疫情重創餐飲、娛樂業，除了刺青業

且根據IBIS World分析師表示，在美國價值14億美元（約390億新台幣）的刺青業，預計在2021年其市場規模將成長23.2%。而這個速度甚至高於整個消費產品、服務業。

然而，相較其他像是電影院、餐飲業等產業，疫後復甦的幅度就稍較疲軟。儘管隨著電影院重新開放，相關影劇業務正在復甦，但據《Variety》先前報導指出，今年的票房仍比疫情前下滑了81%。

同樣，疫情也大幅重創餐飲業。美國全國餐館協會的報告就發現，在過去一年內，有近一萬家餐館永久或長期關閉。隨著餐飲業務恢復到大流行前的水平，但Delta變異株卻帶來更多挑戰。

疫情+YOLO，降低大眾對刺青的抗拒

「疫情也降低大眾對刺青的抗拒，」希拉爾強調。他也觀察到會掀起這股刺青潮的背後，主要受到疫情的影響，連帶激勵許多人在他們的身體刺上一些可以永久保存、極具意義的圖像。

「刺青的人數肯定大幅增加，」身為Three Kings刺青店的老闆馬庫斯（Matthew Marcus）提到。而他同時也在紐約、長島、洛杉磯、北卡羅來納州，以及倫敦等地開設分店，並表示刺青相關業務正在蓬勃發展中。

在2008年，當時馬庫斯開了第一間刺青店。他提到現在的刺青熱潮，讓他想起過去經濟大蕭條時，當時的刺青人數也越來越多，而現在的感覺與當時非常相似。

「這無疑和YOLO精神有關，」馬庫斯強調。YOLO是you only live once的縮寫，意旨你只會活一次，因此也帶有鼓勵人們即使冒著生命危險，也要享受人生的意涵。

馬庫斯也表示，當身處危機時期，刺青需求不斷攀升。不僅和YOLO精神有關，更重要的是，在能夠「立即滿足」選擇不多的情況下，人們渴望為自己做點什麼。

「人們想透過刺青，讓自己感覺更好些，」馬庫斯總結補充。就像人們會開始做點休閒娛樂，像是去看電影、逛書店，或是打保齡球等，甚至開始公路旅行和度假等，這些都是讓人感受更好，進而提升對生活的滿意感。

過去，許多人會在經歷艱難、孤獨和失落的時刻裡，選擇刺青作為一種安慰、記憶的方式。因此，不難理解疫後所掀起的刺青潮。

當人們歷經一年多疫情，不論是衝擊個人工作型態、經濟收入，甚至是在心理帶來強烈的恐懼與孤獨等，皆再再改變我們對於生活、生命的看法。

YOLO精神不只帶動刺青潮，甚至也正在歐美職場中掀起大離職潮。在諸多疫後新常態的特殊現象來看，都一再顯示大眾對於生命的看法已改變，人們正重新審視自己的生活和價值觀，並試著重新安排人生中的優先順序。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.8.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）