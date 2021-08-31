快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打疫苗副作用神隱？金正恩最新模樣曝光 民眾列隊欲哭

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自韓聯社
擷自韓聯社

北韓最高領導人金正恩五月傳出施打新冠肺炎疫苗後不適，在神隱多時後終於曝光。韓聯社今(31)日刊出他出席北韓青年節活動照片，金正恩謝謝青年自願挖礦採煤和上山下鄉務農，公開給予表揚和鼓勵。

畫面中的他與之前相比瘦了許多，《韓聯社》曝光的兩張照片中，一張是金正恩接見北韓「上山下鄉務農的青年」，會後大合影照片；另一張則是出席青年節活動，萬人列隊歡迎，無論男女，臉上的表情像是見了金正恩感動到欲哭流淚的情景。

根據《韓聯社》報導，金正恩此次與之合影的青年，為過去曾經因犯罪而受罰、「但經反省轉而忠誠於黨的青年」，過去這一族群被稱為「落伍青年」，但現在金正恩特別指示必須改為「愛國青年」來稱呼。

在28日的青年節活動中，北韓官媒則稱，這些改邪歸正的青年們「自願」投入勞動，去挖礦、採媒、務農，讓北韓官方必須給予高度表揚，「儘管知道不得不承受千辛萬苦，遠離家園、明亮的城市與摯愛的家人，從現在開始，你們在必須走的道路上，將面臨許多困難和挑戰。」

擷自韓聯社
擷自韓聯社

金正恩 疫苗 新冠疫苗

延伸閱讀

金正恩今年5月神隱一個月 傳因打疫苗嚴重副作用休養

在日脫北者索償逾1億元 金正恩作為北韓代表被要求出庭應訊

她化身「擋泥板女神」 網讚有眼光：飛彈送到家

北韓拒疫苗外援 金正恩被指愛面子 怕自捧優越體制破功

相關新聞

打疫苗副作用神隱？金正恩最新模樣曝光 民眾列隊欲哭

北韓最高領導人金正恩五月傳出施打新冠肺炎疫苗後不適，在神隱多時後終於曝光。韓聯社今(31)日刊出他出席北韓青年節活動照片，金正恩謝謝青年自願挖礦採煤和上山下鄉務農，公開給予表揚和鼓勵。

吸毒後闖民宅見女屋主半裸熟睡 惡徒先姦後殺

馬來西亞威南縣發生恐怖性侵案，一名印尼籍男子吸毒後，半夜爬窗闖入民宅，見華裔女戶主半裸上身僅穿短褲在床上熟睡，色心起多次性侵女戶主，更用內褲強塞其嘴，再用手摀住她口鼻將其活活悶死後繼續姦屍，最後掠走財物騎車逃逸。

你只會活一次！疫後YOLO精神掀起「刺青」新文化

「我等這刻等很久了！」許多顧客對刺青師表示。在美國，愈來愈多人認為「現在是刺青的最好時機」，帶起這種刺青新文化的YOLO精神又是什麼？

像熱帶風暴深具威脅 希臘科學家計劃為熱浪命名

極端高溫越來越常見。外媒報導，希臘政府和科學研究人員考慮為熱浪命名，以幫助人們氣溫飆升時保持安全；這有助建立國際命名和排名熱浪系統，就如國際組織為熱帶風暴命名。

眼口多次手術 23歲臉部畸形罕病女拍片活出自信

巴西23歲女子患有罕見的先天疾病Barber-Say症候群，是該國第1例，全球則僅有不到20個病例。

日本航空自衛隊表演空中噴彩煙 波及300輛車

日本航空自衛隊在24日東京帕運開幕當天舉行飛行表演「藍色衝擊波」，6架飛機在東京上空噴3色彩煙，另有3架預備機即將降落時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。