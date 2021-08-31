吸毒後闖民宅見女屋主半裸熟睡 惡徒先姦後殺

馬來西亞威南縣發生恐怖性侵案，一名印尼籍男子吸毒後，半夜爬窗闖入民宅，見華裔女戶主半裸上身僅穿短褲在床上熟睡，色心起多次性侵女戶主，更用內褲強塞其嘴，再用手摀住她口鼻將其活活悶死後繼續姦屍，最後掠走財物騎車逃逸。

綜合外媒報道，死者是一名40歲華裔女子，當地警方本月28日接獲死者友人及鄰居報案，稱見到可疑男子出入死者住所，其後發現死者伏屍一樓睡房的床底。

由於鄰居記下了可疑男子的機車車牌，警方很快找到29歲的印尼籍男疑犯，他供稱在朋友家吸食安非他命後，凌晨兩點借了朋友的機車去兜風，大約凌晨三點多抵達受害女子居住的兩層高獨立屋後方巷子，其後疑犯翻牆爬窗進入屋內。

「疑犯進入一樓的臥室，發現只穿着短褲熟睡的受害者，之後多次性侵她。」負責調查案件的警察主任李總辰表示，在性侵過程中，因女子反抗和呼救，疑犯將女子內褲塞進她口中，再用右手摀住口鼻導致女子窒息死亡，「即使受害者死亡，疑犯仍繼續性侵她數次。」

其後疑犯將受害者屍體藏在床底，洗劫了房間並掠走受害者手機、現金和一個掛墜。根據疑犯供述，他下午2點才離開受害者的家。

警方表示案件仍在調查中，已蒐集25份證據樣本，並將受害者遺體送往檢驗；而29歲男疑犯曾有勒索、非法闖入民宅、搶劫殺人等多項前科，目前正被拘留中。

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文章授權轉載自《香港01》