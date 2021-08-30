手機裡被抓包「人獸性交照」 兒童節目主持人庭上哭著認罪
英國警方在32歲英國廣播公司兒童頻道CBBC前節目主持人基什（Stephen Kish）的手機和電腦裡發現6張不雅照，其中包括「人獸性交」照片。基什在日前聽審時啜泣，並承認持有極端動物色情圖像的罪行。
警方在2018年9月查獲這些照片，但基什去年否認指控，法院因新冠病毒大流行而延到今年開庭審理此案，基什改口認罪最後被保釋，今年10月將判刑。
基什曾打破50多項世界紀錄，包括小精靈（Pac-Man）電玩遊戲最高分，以及用派對號角在30秒內吹出最多嘟嘟聲。他之前主持的節目Officially Amazing介紹世界各地取得金氏世界紀錄的人們，於2013至2018年間共播出8個系列。該節目在基什受到指控後，已從BBC平台上撤除。
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