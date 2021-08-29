自駕車帕運撞到人 正式上路還要等

電動車離正式上路還有很長的一段路要走。Toyota日前驕傲宣布自家的e-Palette系列自駕電動車在奧運及帕運選手村正式上路，但日前意外撞傷30歲的帕運視障柔道選手北薗新光，導致該名選手退賽，Toyota 社長豐田章男事後坦言，「自駕汽車在普通道路上行駛還不成熟。」

A到選手導致棄賽

CNN指出，豐田在影片中解釋，事故發生當下 e-Palette 正在 T 字路口準備右轉，行駛速度約為時速 1 至 2 公里，在最初其實有感應到站在路邊的北薗並自動停下，但車上的操作員以為北薗會注意到車輛即將經過並主動迴避，因此按下重啟鍵，才導致該起碰撞意外。

碰撞後北薗的頭部與手部受到輕傷，但意識清醒，並在醫療中心接受治療、自行步行回到選手村的住處，但若要恢復到正常身體狀態，醫師評估可能需要兩週以上，因此教練選擇讓北薗棄賽。帕奧當局並未對此事做出回應。

自駕車上路再等等

本次出事的e-Palette屬於4級高度自動化自駕車，可在不需要操作者的情況下自行運轉，且已沒有油門、方向盤等設備。彭博社指出，Toyota原本希望在未來幾年內將e-Palette正式商業化運轉，最高時速可達 19 公里，本次用於選手村的版本為了安全性考量，特別調降了運行速度。

本次事件雖有人為疏失的成分，但自駕車在極低速狀態仍造成碰撞意外一事，也讓豐田坦言，現在技術水平還不足以讓自駕汽車正式在普通道路上行駛，而且在汽車面前，人類的身體非常脆弱，若有任何意外將不堪設想。

路透社報導，豐田在一段 Youtube 影片中對 e-Palette 自駕車撞傷選手表示歉意。豐田說，這起事件也揭露了自駕技術目前仍存在其局限性，如本次未能考慮到帕運選手村中的視障人士需求、面對特殊路況的應變能力不佳等，此類問題在未來正式上路時，問題只會更嚴重。

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