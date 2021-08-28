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摔倒了就爬起來！日本4歲童玩滑板 努力模樣融化28萬人

香港01 / 記者卡洛兒／報導
日本4歲男童石塚吏太出身於北海道滑板世家，從2歲開始已經接觸此項運動。圖／取自IG「r.i1116」圖片
日本4歲男童石塚吏太出身於北海道滑板世家，從2歲開始已經接觸此項運動。圖／取自IG「r.i1116」圖片

本屆東京奧運新增幾項競賽項目，包括街式滑板賽，因而掀起滑板熱潮。日本就有1名4歲男童從小就懂得做出多個滑板招式，被指差不多沒學會走路已開始踩板，稱呼他為「滑板神童」。而其練習影片更令人看得治癒，雖然跌倒無數次，他仍會淡定爬起來繼續練習，成功做到花式動作時更會開心地興奮跳舞，萌爆片段為他吸引逾28.5萬人追蹤Instagram

日本4歲男童石塚吏太出身於北海道滑板世家，從2歲開始已經接觸此項運動，爸爸經營滑板店，兩位哥哥都是職業滑板選手，因此3歲時已能做出多個技巧動作，家人都喜歡將其練習影片分享至IG「r.i1116」

練習總有失敗時，有條影片引來超過40萬人觀看，片中石塚吏太不像其他同年紀的小孩子，一跌倒就哭，反而摔下後隨即爬起來重新再做那些動作，當最後完成整套動作後，他開心得跳起舞來，令網路上的哥哥姐姐們都佩服不已，大讚「好厲害啊」、「太酷了！」，又欣賞他不放棄的性格，相信長大後必定能登上國際比賽舞台。不少人亦被吏太跌倒時滑稽動作逗笑，「跌倒很可愛，雖然很壞，但看得很治癒！」。

石塚吏太爸爸經營滑板店，兩位哥哥都是職業滑板選手。圖／取自IG「r.i1116」圖片
石塚吏太爸爸經營滑板店，兩位哥哥都是職業滑板選手。圖／取自IG「r.i1116」圖片
石塚吏太的練習影片令人看得治癒，雖然跌倒無數次，他仍會淡定爬起來繼續練習。圖／取自IG「r.i1116」圖片
石塚吏太的練習影片令人看得治癒，雖然跌倒無數次，他仍會淡定爬起來繼續練習。圖／取自IG「r.i1116」圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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