聽新聞
test
0:00 / 0:00
在日脫北者索償逾1億元 金正恩作為北韓代表被要求出庭應訊
日本東京地方裁判所的報告欄近日出現一份文件，成為社交媒體推特（Twitter）的熱門話題，因被告是北韓，而北韓領導人金正恩被要求以北韓代表的身份，在10月14日到東京出庭。
日本Yahoo新聞8月26日稱，5名脫北者返回日本後，2018年8月向北韓求償5億日圓（約新台幣1.2億元）。
有近9.3萬人在1959年至1984年間從日本去到北韓生活，當中大多是在日本居住的韓國人。日本網站「弁護士ドットコム」26日引述《朝日新聞》稱，那些人其後離開北韓返回日本。他們當中部分人2018年8月入稟，要求就所受損害獲得賠償。
根據國際法是難以對外國政府起訴，惟日本承認朝鮮半島的合法政府的韓國，所以在日本，北韓可成為被告，金正恩因此被要求以北韓代表的身份出庭。
外界幾乎肯定可以肯定的是，他不會親身出庭，所以法官料會做出對原告有利的判決。惟它即使真的裁定北韓須賠5億日圓，那些原告應該不會拿得到錢。
延伸閱讀：
金正恩健康疑亮紅燈 專家：他一旦倒下 全球最快知情者只有15人
金正恩暴瘦20公斤 金正男好友曝：北韓領袖有多重隱疾10年內下台
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言