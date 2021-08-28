在日脫北者索償逾1億元 金正恩作為北韓代表被要求出庭應訊

日本東京地方裁判所的報告欄近日出現一份文件，成為社交媒體推特（Twitter）的熱門話題，因被告是北韓，而北韓領導人金正恩被要求以北韓代表的身份，在10月14日到東京出庭。

日本Yahoo新聞8月26日稱，5名脫北者返回日本後，2018年8月向北韓求償5億日圓（約新台幣1.2億元）。

有近9.3萬人在1959年至1984年間從日本去到北韓生活，當中大多是在日本居住的韓國人。日本網站「弁護士ドットコム」26日引述《朝日新聞》稱，那些人其後離開北韓返回日本。他們當中部分人2018年8月入稟，要求就所受損害獲得賠償。

根據國際法是難以對外國政府起訴，惟日本承認朝鮮半島的合法政府的韓國，所以在日本，北韓可成為被告，金正恩因此被要求以北韓代表的身份出庭。

外界幾乎肯定可以肯定的是，他不會親身出庭，所以法官料會做出對原告有利的判決。惟它即使真的裁定北韓須賠5億日圓，那些原告應該不會拿得到錢。

圖為東京地方法院佈告欄上展示向北韓發出的公告。圖／弁護士ドットコム

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文章授權轉載自《香港01》