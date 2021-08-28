生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這個惡魔之子

來自中非盧旺達共和國的麗柏拉塔(Bajeneza Liberata)被丈夫和家人遺棄，因為她生下了一名畸形男嬰，現在正在籌款尋求緊急醫療，目前甚至連嬰兒患有什麼疾病都不知道。

根據「每日星報」報導，麗柏拉塔孩子一出生就畸形，頭呈現如一個腳踏坐墊，三角形的樣子，丈夫一看到他的樣子就決定拋棄他，並和麗柏拉塔說「妳可以殺死兒子，他是惡魔送來的」，丈夫堅稱自己對孩子沒有任何責任。

麗柏拉塔在被丈夫和家人拋棄後正在努力照顧自己與孩子，先前他與丈夫也有過幾個孩子，但都沒有異狀，因為丈夫堅決不讓她回家，因此麗柏拉塔只好和孩子回她的家鄉。

不過回到家鄉的麗柏拉塔不好受，其他村民看到孩子後都取笑他，並且稱他為「外星人」，麗柏拉塔仍然認真照顧孩子，但她沒有辦法負擔醫療費用，最讓她擔心的是「到現在甚至不知道孩子罹患了什麼病」，但孩子看起來很痛苦。

麗柏拉塔因為小孩畸形，遭到丈夫拋棄，連村民都對她指指點點。 圖／dailystar

有熱心的網友知道麗柏拉塔與孩子的悲慘遭遇後，建立了一個「GoFundMe」的捐款頁面，希望能籌集資金將麗柏拉塔與孩子送到國外治療。

網頁上面寫著「人們因為他的長相而稱他外星人，當父親第一眼看到嬰兒時，母親就被父親拋棄了，她希望能在家鄉尋求幫助，卻沒有找到，她現在尋求幫助將孩子帶到國外，因為國內沒有足夠的醫療資源與技術，希望大家捐款挽救他的生命。

募資目標設定在4萬美元(約新台幣112萬)，目前已經累積2萬6千元(約新台幣71萬)。