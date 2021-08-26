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天文學家：迷你海王星K2-18b 可能有生命跡象

中央社 / 倫敦26日綜合外電報導
英國「衛報」（The Guardian）報導，英國劍橋大學天文學家發現新一類適居系外行星，稱為Hycean行星，可能會加快尋找太陽系外生命的速度。示意圖／Ingimage
英國「衛報」（The Guardian）報導，英國劍橋大學天文學家發現新一類適居系外行星，稱為Hycean行星，可能會加快尋找太陽系外生命的速度。示意圖／Ingimage

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國劍橋大學天文學家發現新一類適居系外行星，稱為Hycean行星，可能會加快尋找太陽系外生命的速度。

研究人員表示，未來兩三年內，可能在太陽系外找到生命跡象。研究人員一直在尋找跟地球大小、質量、溫度和大氣成分相似的行星，但劍橋大學天文學家認為，宇宙中存在更多可能性。

近期研究發現，「迷你海王星」的半徑是地球的兩倍多，質量是地球的8倍多，也可能適宜居住。

研究人員發現的新類型適居系外行星，稱作Hycean行星，是熾熱、被海洋覆蓋、大氣中富含氫氣的行星，它們的數量比類地行星還多，也更容易觀測。被稱作迷你海王星的K2-18b，就是其中一個Hycean行星，可能還有更多這類行星存在。

研究報告第一作者、劍橋大學天文學家馬都蘇漢（Nikku Madhusudhan）說：「Hycean行星大氣中富含氫氣，基本上是個水世界。」他表示，聚焦於Hycean行星，能加速尋找地外生命的努力。

他說：「如果這些行星存在生命，我們兩到三年內就可能首度偵測到生物標誌。」他也說，預計今年11月升空的韋伯太空望遠鏡（James Webb SpaceTelescope, JWST），可能有助於這項研究。

發表在「天文物理期刊」（AstrophysicalJournal）的研究表示，Hycean行星的定義是大氣中富含氫氣，岩石核心占行星總質量至少10%，水占行星總質量高達90%。

生命甚至可能存在於非常接近恆星運行的Hycean行星的陰暗面，這類Hycean行星被潮汐鎖定，同一側總是面對著恆星，行星兩側是永晝與永夜，永晝側可能熾熱到不宜居，永夜側的液態水則可能存在生命。

研究團隊表示，在Hycean行星上的生命，必然都會是水生生物，因為表面都被海洋覆蓋。馬都蘇漢表示，但這類行星上的生命可能會是什麼形式，仍是懸而未決的問題，「偵測到生物標誌勢必會改變我們對宇宙生命的理解」。

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