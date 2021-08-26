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研究：LED路燈光害 致昆蟲數量銳減

中央社 / 華盛頓25日綜合外電報導

一項在英格蘭南部進行的新研究指出，路燈－特別是使用白色發光二極體（LED），不僅會干擾昆蟲行為，也是導致昆蟲數量下降的背後元凶。

法新社報導，夜間人工照明已被認為是世界各地昆蟲棲群減少的可能因素，但這個議題的研究仍不足。

為了解這個問題，科學家比較街燈照亮的灌木或草地邊緣組成的26個路邊站點，對照相同數量、幾乎相同但沒有街燈的站點。

研究團隊選擇蛾毛蟲來替代廣泛的夜行性昆蟲，因為牠們在孵化後成為幼蟲，到取得飛行能力前都棲息在幾公尺距離內。

研究結果令人大開眼界，在灌木叢的昆蟲棲群減少47%，路邊草地減少37%。

研究報告第一作者、英國生態水文中心（UKCentre for Ecology and Hydrology）的鮑野斯（Douglas Boyes）告訴法新社：「情況是如此嚴重，我們真的是嚇了一跳。」

研究團隊原本預期僅約10%的較緩和下降。

照明也干擾昆蟲的進食行為，研究團隊為毛毛蟲秤重時發現，在明亮區域的毛蟲比較重。

鮑野斯表示，團隊的解讀是那些毛蟲不知道如何因應這個不熟悉的情況，這有悖於牠們過去數百萬年以來的演化經驗，因此進食更多以快速成長。

這篇論文承認街燈的影響屬地區性，是導致昆蟲數量減少的「次要因素」，相較之下，其他重要因素包括都市化、棲息地破壞、集約化農業、汙染與氣候變遷等。

但即使是地區性減少也可能對更廣大生態系統帶來連鎖性後果，將導致鳥類和蝙蝠的食物來源減少。

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