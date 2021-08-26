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一張嬰兒裸泳照被當專輯封面 他30年後長大怒告傳奇樂團「性剝削」

聯合新聞網 / 綜合報導
超脫樂團在1991年出版專輯〈Nevermind〉的封面照。圖擷自Nirvana官網
超脫樂團在1991年出版專輯〈Nevermind〉的封面照。圖擷自Nirvana官網

1991年，美國傳奇樂隊「超脫樂團」（Nirvana）創作的爆紅歌曲〈Smells Like Teen Spirit〉收錄在專輯《Nevermind》當中，專輯封面上的「水中嬰兒」如今也長大成人了，但沒想到30年後，「水中嬰兒」竟控訴當年遭到兒童性剝削（child sexual exploitation）。

根據外媒報導，超脫樂團在1991年推出《Nevermind》專輯，封面上的嬰兒在水中裸泳，並直視著眼前的一塊美金，而當年的嬰兒如今已經長大成人，30歲的艾爾登（Spencer Elden）在嬰兒時期被父親友人拍下這張在泳池裡玩耍的照片，但長大後的他看到這張照片卻讓他相當憤怒。

艾爾登質疑，樂團故意散布他在嬰兒時期的裸體照片，並藉此從中獲利，他向樂團成員、攝影師、環球音樂（Universal Music）和華納唱片（Warner Records）各方提起訴訟，控告照片涉及兒童性剝削，並向每人索償15萬美金（約台幣419萬元）。

艾爾登透過律師聲明表示，他的父母並未簽署這張圖像的授權書，「艾爾登的真實身分、法定姓名與作為未成年人時的商業性剝削經歷永遠栓在一起」，他也因此遭受情緒問題的困擾。

不過，對於艾爾登提出控訴，網友們反而認為他只是意圖炒作自己，曾有網友在推特上指出，長大後的他多次在泳池中重現封面照的經典畫面，甚至出言諷刺他，「嘿！艾爾登，如果你想讓法官相信你被專輯封面給傷害了，你就不該一再重新翻拍（recreated）這張照片」。

美國傳奇樂隊「超脫樂團」。 美聯社
美國傳奇樂隊「超脫樂團」。 美聯社

樂團 嬰兒

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