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印尼7000年前女性遺骸 揭示前所未知人類族群

中央社 / 紐約26日綜合外電報導

7000多年前在印尼蘇拉威西島（Sulawesi）死去的一名年輕狩獵採集少女，揭示了一群先前罕為人知的人類族群。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據25日發表於「自然」（Nature）期刊的最新研究，這具遠古遺骸的血統從未在世界其他角落發現。

報告共同作者、澳洲格里菲斯大學（GriffithUniversity）「澳洲人類進化研究中心」（AustralianResearch Centre for Human Evolution, ARCHE）考古學教授布魯姆（Adam Brumm）在電子郵件中表示：「我們在亞洲與澳洲之間，這塊被稱作華萊士區（Wallacea）的地方，發現了首個遠古人類的DNA。」

他表示：「這讓我們對這塊世界上鮮為人知地區的遺傳多樣性，以及早期近代人類的人口史，有了更新的見解。」

考古團隊於印尼蘇拉威西島名為梁潘寧格（LeangPanninge）的考古遺址洞穴，發現這具7000多年前的年輕女性遺骸。

研究人員認為，首批現代人類於5萬多年前利用華萊士區穿越歐亞大陸，來到澳洲大陸。不過確切路徑和方式不得而知。華萊士區主要是印尼島嶼，包括蘇拉威西島、龍目島（Lombok）和佛羅雷斯島（Flores）

布魯姆說：「他們一定是利用了某種相對複雜的水上工具，因為即使是在上個冰河時代的冰川高峰期、全球海平面比現今低140公尺，這些島嶼間也沒有陸橋。」

工具與洞穴壁畫顯示，人類早在4萬7000年前就居住在這些島嶼上，但化石紀錄相當珍稀，且古老DNA在熱帶氣候衰變更快速。

研究人員2015年在蘇拉威西島發現這具17、18歲女孩的遺骸。她的遺體於7200年前埋葬於這個洞穴。女孩屬於托利安文化（Toalean）的一部分。這種文化僅在蘇拉威西島西南部發現。

布魯姆表示，女孩遺骸是與托利安文化相關的第一具大致上完整且保存良好遺骸。女孩的DNA顯示，她是5萬年前首批來到華萊士區的現代人類後代。

布魯姆說，女孩同時也和另一支來自亞洲的族群有共同祖先。「先前認為，第一支來到華萊士區的亞洲基因族群，是3500年前來自新石器時代台灣的南島語系農夫，他們南下至菲律賓，來到印尼。」

他表示，但這項新發現顯示，這個區域或許還有另一支先前不曾發現過的現代人類。

印尼 考古

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