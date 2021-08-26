模里西斯要領土 不准使用英國郵票

未來在模里西斯的境內，不能再使用英國的郵票了！萬國郵政聯盟25日作出決議，禁止查戈斯群島使用英國的郵票。此島原屬於模里西斯，但在模國脫離英國獨立後，英國並未一併將查戈斯群島歸還，而是設立軍事基地持續佔領，聯合國長年要求英國歸還查戈斯群島，但英國總以安全理由拒絕。

根據《英國廣播公司》報導，聯合國旗下的萬國郵政聯盟（UPU）25日宣布，將禁止英國繼續在查戈斯群島使用英國的郵票，必須全面採用模里西斯的郵票。對此，英國仍堅持他們不會撤離，必須要等到印度洋局勢安穩後，才會考慮將軍隊撤離（印度洋、阿拉伯海一帶長年有海盜問題）。

《雅虎新聞》提到，未來將不會看到英國的雙髻鯊郵票在當地流通。人口約3000人的查戈斯群島，目前由英國持有，作為其「英屬印度洋領地（BIOT）」，並租借給美軍作為軍事基地使用，但聯合國長年堅持，查戈斯群島是模里西斯的一部份，英國應該馬上交還。

未來模里西斯將會爭取國際航班禁航查戈斯群島，目前國際輿論對於英國非常不利，普遍都不支持英國繼續占有查戈斯群島。模里西斯在歷史上歷經荷蘭、法國與英國統治，英國自1810年後就占領模里西斯，並引渡大量印度、孟加拉與華裔勞工從事甘蔗製造與種植產業。

1965年，英國以國防為由，將具有戰略價值、本屬模里西斯領土的查戈斯群島分割出來，另建英屬印度洋領地，以方便在印度洋上與美國合作建立軍事基地。模里西斯政府當時並沒有反對，但後來重申擁有查戈斯群島的主權，並認為此分割行為違反國際法，這個說法獲得聯合國的認同。

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