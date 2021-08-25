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曲解聖經想模仿「耶穌復活」 牧師活埋地下三天喪命

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
非洲國家尚比亞的22歲牧師薩卡拉嘗試重現「耶穌復活」，說服會眾把自己綁起來，然後單獨被埋在地下3天。當教會會眾把人重新挖出來時，發現牧師的「復活大計」以失敗收場。畫面翻攝：MAILONLINE
非洲國家尚比亞的22歲牧師薩卡拉嘗試重現「耶穌復活」，說服會眾把自己綁起來，然後單獨被埋在地下3天。當教會會眾把人重新挖出來時，發現牧師的「復活大計」以失敗收場。畫面翻攝：MAILONLINE

非洲國家尚比亞一位牧師嘗試重現「耶穌復活」（Resurrection of Jesus），竟說服教會的會眾把自己綁起來，然後單獨埋在地下3天。當會眾把人重新挖出來時，發現牧師早已不幸身亡。

每日郵報24日報導，這位牧師是22歲的薩卡拉（James Sakara），任職於尚比亞東部省分小鎮查迪扎（Chadiza）的錫安教會（Zion church）。當地媒體指出，薩卡拉說服會眾，自己可以模仿耶穌基督的三天後復活，並要求將他埋在地下。3名被說動的教堂成員就幫忙挖出一個墳墓，協助薩卡拉進行復活大計。

根據報導，薩卡拉在嘗試復活前，特別引述聖經的話，稱基督在他被出賣的當晚，對門徒說「這是我的身體，為你們捨的，你們也應當如此行，為的是紀念我」，這段話其實是提及他的復活，而不只是在聖餐用酒與麵包。3名教堂成員隨即把薩卡拉的雙手綁在一起，接著把人放入坑中活埋3天。

當教會會眾依約回來，把薩卡拉牧師挖回地面時，發現他成了一具屍體。會眾試圖進行儀式，然而薩卡拉依然毫無生命跡象，眾人頓時了解他的復活企圖徒勞無功。事後3名自願協助他進行復活的教會成員中，1人已向警方自首，另外2人仍然在逃。

耶穌 教堂 非洲

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