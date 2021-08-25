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鯨群重返滅絕地 專家憂暖化影響

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
海洋生物學家對於藍鯨重返滅絕地的看法出現分歧。（NOAA）
海洋生物學家對於藍鯨重返滅絕地的看法出現分歧。（NOAA）

藍鯨族群重回曾是捕鯨海岸的西班牙沿岸，但專家擔憂好不容易回到故鄉的藍鯨群，會因全球暖化而改變行為、甚至再度遭到區域性滅絕。參與一項印度洋藍鯨群研究的海洋生物學家指出，全球暖化的影響已造成當地海域的氣旋數增加、影響時間拉長，將影響藍鯨生態。

藍鯨重回滅絕地

日前多項研究指出，藍鯨等待行海洋哺乳類很可能具有自己的文化習性與群體記憶，因此 1970 年代前持續捕鯨的西班牙、大西洋海岸一直是藍鯨拒絕前往的禁地，但當年倖存藍鯨族群卻在近日重返這片海域。

海洋生物學家迪亞茲對衛報認為，西班牙停止捕鯨是藍鯨族群回歸的重要因素之一，並認為藍鯨是因某種「思鄉情緒」或是族群記憶促使他們重返故土，因為當地浮游生物或相關客觀生態資源並未明顯增加。

暖化影響海域生態

但非政府組織的海洋生物學家洛佩茲認為，「這可能是氣候變遷影響藍鯨棲息地造成的影響。」他認為，全球暖化將低溫線不斷地北推，導致藍鯨靠近低緯度的棲地減少，重新北返、回到曾被放棄的棲地是一種無奈之下的選擇。

另一方面，據 IPCC 全球氣候變遷報告，印度洋的升溫速度高於其他海域，且暖化將進一步降低海洋的溶氧量。The Wire Science則報導了一項透過錄製藍鯨鳴叫聲、研究印度洋一帶各族群動向的研究。

參與該研究的海洋生物學家帕尼克爾指出，近期已發現季風因全球氣候變遷產生變化，更密集的氣旋生成與更長的影響時間將對藍鯨的獵物（浮游生物）產生影響，很可能進一步威脅到藍鯨的生存。

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