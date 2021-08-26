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女在披薩裡發現螺栓獲賠償 網友替店家抱不平：確定不是造假？
英國一名女性上月29日在當地達美樂披薩點了一份披薩，吃到一半時，竟看到金屬螺母和螺栓放在火腿香腸和奶酪旁邊。她拍下照片放到社群平台警告網友：「吃披薩前請仔細檢查，如果我或任何人吃到這些東西，後果會很麻煩！」
達美樂披薩本月初向該顧客致歉及全額退款，並著手調查該分店。達美樂強調這種情況極為罕見，未來會提醒分店採取正確流程，避免發生類似問題。
但不少網友覺得這是顧客捏造的訊息，表示：「這是假的吧！」、「（螺母和螺栓）看起來很明顯是在事後被放上去的，而不是跟披薩一起拿去烤。公司對這種騙局的反應是恐懼和自動退款，真的很可悲。因為這筆費用最終會轉嫁給所有客戶。」、「是不是可以調做披薩的監視器畫面來看看。」
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