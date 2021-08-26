女在披薩裡發現螺栓獲賠償 網友替店家抱不平：確定不是造假？

「I want my MTV...」或許年輕世代對於音樂錄影帶（Music Video，以下簡稱MV）的想像多半會連結到Youtube上的影像，或是去唱KTV時播放的伴唱畫面。事實上，MV作為一種音樂文本，躍上主流的背後功臣，是起始於1981年，把音樂與影像結合並造成空前成功的經典電視台「MTV音樂台」（Music Television，又稱音樂電視網）。

2021-08-26 09:18