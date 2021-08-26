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知名賽車手和繼妹相愛 「禁忌戀」長達11年終成眷屬
葡萄牙26歲職業摩托車賽車手奧利維拉（Miguel Oliveira）日前與63萬多名粉絲分享與24歲伴侶皮門塔（Andreia Pimenta）結婚，以及即將生子的喜訊。奧利維拉曾因為兩人非比尋常的「繼兄妹」關係，長達11年對外隱藏戀情。
奧利維拉提到13歲時父親與皮門塔的母親再婚時，初識皮門塔：「在愛情萌芽前，我們一起長大、維持很棒的友誼。而在某些時點，我們意識到這不僅僅是友誼，而是非常強烈的愛。」
奧利維拉的父親也樂見兩人共結連理：「我很高興兒子和他生命中的女人結婚。」
奧利維拉曾在2015年義大利摩托車大賽上，為葡萄牙拿下第1座世界摩托車錦標賽冠軍。
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