知名球星接連殺害未成年少年 藏三顆頭顱在冷凍庫

非洲迦納知名足球球星兼運動評論員吉安姆菲（Richard Gyamfi），近日遭爆出連環殺人。他的冰箱裡藏著3顆被斬下的頭顱，家中房間還有無頭少年的屍體，其中2名被害者年紀未滿18歲，警方已將吉安姆菲逮捕，正在進行調查中。

根據「PM News」報導指出，一名父親向警方報案，他15歲的兒子路易斯（Louis Agyemang）到公園練足球後失蹤，吉安姆菲的好友發現吉安姆菲曾跟路易斯在公園出沒，兩人還一起朝吉安姆菲家裡的方向走去，因此好友將這件事情告訴警方。

警方展開調查後，吉安姆菲先否認自己曾跟路易斯說過話。接著等警察到他家搜查後，發現其中一個房門深鎖，要求他打開房門後，他又指出「房間鑰匙不見」。

最後警方破門而入，發現路易斯赤腳倒在地上，而且竟然被從頭頂沿著鼻子一路往下砍，這一幕讓路易斯的父親悲痛不已，之後警方還在吉安姆菲冰箱的冷凍庫發現「3顆頭顱」，其中一顆可以確定是路易斯的，另一顆是12歲少年的，第3顆死者身分仍在調查中。

目前警方已逮捕吉安姆菲，臨床心理學家和顧問也被派往協助被害者家屬與辦案警員。