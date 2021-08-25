每吃一隻熱狗短命36分鐘？ 研究指一種食物可延壽半小時

要方便快捷地解決一餐，不少都會選擇吃熱狗，但美國最近有究指出，每吃一個熱狗，平均會減少36分鐘壽命，而每喝一罐汽水也會減壽12分鐘，但研究又發現，一份花生醬果醬三明治可以將壽命延長33分鐘。

綜合外媒報導，美國密歇根大學(University of Michigan)公共衛生學院(school of public health)環境健康學系在權威期刊《自然食品》(Nature Food)發表一項「健康營養指數」(The Health Nutritional Index)，這項研究針對近6000種美式食品進行調查，結果顯示含糖飲料、熱狗、漢堡等，是減壽最多的食物，所含的糖分、加工肉類、反式脂肪和鈉都有損健康。

相反，進食蔬菜、水果及穀物類等則有助延壽，例如一個肉食者每日攝取卡路里的10%換成同等價值的水果、蔬菜、堅果、豆類或海鮮，就可以延長多達48分鐘的壽命，並減少33%的碳足跡。

密歇根公共衛生學院環境健康科學教授、該研究的資深作者奧利花(Olivier Jolliet)說：「改變飲食以改善人類健康和環境的緊迫性顯而易見。」

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文章授權轉載自《香港01》