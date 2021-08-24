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SpaceX任務不簡單 測試新太空科技

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
SpaceX將於28日進行太空站補給任務，其中也包含多樣先進科技的測試。（Photo on Wikipedia）
SpaceX將於28日進行太空站補給任務，其中也包含多樣先進科技的測試。（Photo on Wikipedia）

人類將送機器人到太空站，幫太空人看醫生？其實這是美國太空總署NASASpaceX最新的合作任務，希望透過機器人，觀察太空人執行任務的身心狀態，以利未來進一步的太空探險，此外歐盟也有參與其中幾項實驗計畫。SpaceX近來承接許多NASA的太空任務，正積極發展更便宜的太空運輸。

新穎科技太空先行

根據《半島電視台》23日報導，NASA發布消息表示，由特斯拉老闆馬斯克創立的太空公司SpaceX將於28日再度進行國際太空站的補給任務，NASA會把最新型的機器送上太空，觀察太空人執行任務時，骨頭與眼睛的健康狀況，以及如何面臨壓力。

另外為測試機器人的性能，歐洲太空總署贊助了幾項研究計畫，其中一項是利用釀酒產生的副產物，觀察食物在發酵過程中產生的抗氧化劑，對魚骨頭會產生什麼樣的影響。由於在太空中屬於失重狀態，人類在太空待太久恐有骨質疏鬆等毛病出現，因此太空中的骨頭研究是學界相當關注的項目。

發展商業太空

另外還有研究是利用特殊的機器，測量太空人視網膜的反應，觀察他們執行任務時，是否會出現「眼神經綜合症候群」的現象；另外也會將地球上用來救災的機器人搬到太空，測試在太空下執行精密任務的狀況。NASA說明，很多太空科技都需要面對極端嚴苛條件，無論在地球或是太空都可通用。

《數位潮流》提到，SpaceX這次也不單純只是為了學術研究，還有更重要的國際太空站補給任務。這也是SpaceX第23次與NASA合作執行的補給任務。由於近來NASA難以承擔太空任務經費，因此將許多任務都外包給SpaceX，馬斯克也想透過執行太空任務，研究人類在太空中更低成本的移動方式。

圖說：

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太空人 NASA SpaceX

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