聽新聞
test
0:00 / 0:00
英疑爆「小龍蝦瘟疫」感染後數星期內必死 專家籲勿接觸溪水
近日英國發生白螯小龍蝦（white-clawed crayfish）集體離奇死亡事件，專家推測是感染有「小龍蝦瘟疫」之稱的「龍蝦瘟疫真菌」（Aphanomyces astaci）所致，呼籲民眾避免接觸事發區域溪水，勿讓寵物戲水。
綜合外媒報道，英國環境署（The Environment Agency）表示，近日告羅士打郡（Gloucestershire）有瀕危保育類物種「白螯小龍蝦」在辛德福德（Cinderford）和蘇達利（Soudley）兩條溪流中大量死亡。「白螯小龍蝦」為歐洲淡水小龍蝦，也是唯一原產於不列顛群島的小龍蝦。
專家推測牠們應是感染「龍蝦瘟疫真菌」致死，但確實原因仍待查證。「龍蝦瘟疫真菌」是種會感染淡水龍蝦的水黴，受感染的小龍蝦尾部會變成白色或紅褐色。雖然「龍蝦瘟疫真菌」原先的宿主、產自北美的信號小龍蝦（signal crayfish）對其有抵抗力，但所有歐洲小龍蝦在感染後數周內就會死去。
雖然「龍蝦瘟疫真菌」對人類或其他動物並不致命，但專家仍呼籲民眾避免接觸有關區域溪水，有需要涉水時應穿靴子，並切勿讓寵物於水中嬉戲。
延伸閱讀：
麻辣小龍蝦竟「復活」 大半碟已吃掉 揮長腳嚇壞網民：好多細菌
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言