台灣首枚民間自製火箭飛鼠一號 獲准南澳洲發射

國內自行製造的「飛鼠一號」火箭獲澳洲政府批准，將在澳洲太空企業「南方發射」（Southern Launch）的威爾斯灣發射台（Whalers Way Orbital Launch Complex）升空。

澳洲產業、科學及科技部在官網表示，當地政府批准商業火箭「飛鼠一號」今年稍晚在新取得執照的南澳洲發射台升空。

台灣晉陞太空科技公司製造的「飛鼠一號」太空火箭（HAPITF-1）高10公尺，寬1.5 公尺，起飛重量3噸，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途。

晉陞科技太空公司原本計畫在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，導致火箭發射卡關。主要原因是國內沒有太空產業及火箭發射的管理單位，導致業者無法提出土地變更使用，如今移師澳洲發射。

澳洲產業、科學及科技部長波特（ChristianPorter）表示，批准發射令是很令人興奮的一刻，象徵澳洲太空產業成長，也讓澳洲成為未來火箭發射地的選項之一。

澳洲產業、科學及科技部表示，晉陞太空科技公司和「南方發射」將在未來幾個月敲定升空時間。晉陞目前正考慮把完成火箭系統的製造過程搬到澳洲執行。