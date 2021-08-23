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醫師倦怠潮加離職潮 衝擊英國健保

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

病患排不到看診，把怨氣發洩在醫生身上，首當其衝的醫護崩潰表示不敢再上班。英國醫學協會近期調查英國爆發新冠疫情後的醫療量能狀況，發現五成的醫師曾目擊同事或親身遭受病患恐嚇或暴力對待，其中又以全科醫師（逾六成）比例最高。安省醫學會（OMA）也警告，醫師倦怠與離職潮將重傷各國健保系統。

醫師遭施暴心裡苦

台灣五月疫情爆發初期也曾發生排不到病床的病患持水果刀攻擊急診醫師、確診病患惡意對醫護吐痰等事件，引起軒然大波，指揮中心也因此加派警力前往醫院。然而，疫情趨緩後，醫院無法馬上恢復日常門診量能，一般病患的不滿情緒恐轉向全科醫師。

據獨立報報導，英國近期有全科醫師反應，在英國疫情趨緩期間，全科醫生量能本身就有不足，加上大量一般患者回流到醫院，導致病患預約看診大塞車，等待時間一再延長，而病患以為疫情結束、醫生就會閒下來，因此對看不到醫生產生不滿情緒，已有大量醫護收到辱罵、恐嚇信函。

此外，利物浦地區、具有 14 年全科醫師資歷艾蜜莉指出，遭到因預約時間延遲的病患當眾飆罵後，她一直處在害怕、恐懼的狀態，也有很多醫師因此產生心理疾病，再加上每週超時工作整整 34 小時，許多醫師不得不報警、並選擇離開這樣令人崩潰的職場。

基層醫療量能受影響

因此，艾蜜莉警告，人力不足、病患看不到醫生而對基層發怒施暴、醫師不堪壓力而離職等，將對長期的醫療量能造成惡性循環。今年 6 月一份針對倫敦 330 多家全科醫生診所的調查發現，半數的醫師反應人力不足，82% 的醫師認為目前的狀況已影響到基層員工的權利，八成診所的患者的滿意度回饋惡化。

另一方面，疫情也持續造成各地的醫療人力流失。加拿大廣播公司報導，安省醫學會主席卡薩姆說，醫生倦怠是醫療界持續存在的問題，以 45 歲至 54 歲的從業人員受影響最嚴重，可能造成抑鬱、藥物濫用與自殺等狀況，而疫情加劇了這樣的趨勢，且有年輕化的跡象，對於各國健保體系都是非常大的傷害。

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