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義大利萬人郊區開狂歡派對 不管疫情沉醉性酒毒「鬧出人命」

香港01 / 李納德
義大利有年輕人在中部郊區大搞狂歡派對，延續多時，歐洲各國不少青年前往參與，但因不管疫情風險引來批評。圖／截自Lanazione影片
義大利有年輕人在中部郊區大搞狂歡派對，延續多時，歐洲各國不少青年前往參與，但因不管疫情風險引來批評。圖／截自Lanazione影片

正當Delta變種病毒在義大利肆虐之際，當地爆出有年輕人組識大型狂歡派對，在中部郊區不管防疫措施玩樂。外媒估計，派對出席人數可能達8000至1萬人，除了義大利青年，參與者還來自歐洲多國，派對附近城市的居民連日投訴，還鬧出有參與者吸毒、醉酒送醫及性罪行等，近日更有一名參與者溺斃。當地警方日前「清場」，有官員要求追查參加者身份並追究責任。

當地傳媒報導，由於Delta變種病毒在義大利肆虐，當地政府推延重開夜店，有民眾竟然想到去郊野地帶開派對狂歡，許多歐洲各國年輕人專程去玩，這場大型狂歡派對集中於義大利拉素地區及托斯卡納地區，外媒估計出席總數可能達8000至1萬。

派對人士機動性很高，騎貨車到處搭建帳篷，將比薩市（Pisa）城鎮Santa Maria a Monte的村莊Tavolaia附近及梅扎諾湖（Lake Mezzano）湖邊、附近的郊區將當成臨時露天停車場，架設大型帳篷，堅持留守狂歡。

由於近萬人在疫情期間私下舉辦大型非法派對，事件引起附近居民及議員強烈反對，批評派對充滿毒品、酒精、性及破壞大自然。8月15日更鬧出了人命傷亡，24歲英國男子Gianluca Santiago去年搬到義大利，當晚7點半去梅扎諾湖游泳，但他未再浮出水面，朋友們馬上報警，警方隔天在離岸60公尺位置發現其屍體，當局正調查其死因，並研究他落湖前是否有吸毒或飲酒。

參與派對的男子Gianluca Santiago在梅扎諾湖游泳溺斃，令派對再引起廣泛關注。圖／取自Facebook
參與派對的男子Gianluca Santiago在梅扎諾湖游泳溺斃，令派對再引起廣泛關注。圖／取自Facebook

消息指，Santiago是因為天氣太熱才跳入湖內，原本只是想消暑。另外，派對還有至少4人因飲酒而昏迷送醫、2名青年疑吸毒後入院，甚至爆出性罪行，而在24歲男子出事當晚，甚至有傳有女生在派對內產子。

派對地點鄰近中部城市維泰博（Viterbo ），當地警方指該場未經授權的派對已結束，確定超過2000人參與，查獲兩輛有音響設備的貨車。衛生部門擔心大批民眾聚集，可能會令當地疫情惡化，地方政府更一度呼籲義大利內政部長Luciana Lamorgese 介入處理。

拉素區（Lazio）衛生部委員Alessio D'Amato指，應馬上確定所有出席者的身份，並追究他們的責任。而參與派對的人將大量垃圾留在農村區域，當局正著手清理。警方及軍方已認出逾千名參加者，主要來自義大利中北部，還有許多來自法國、西班牙、德國、英國及瑞士。

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文章授權轉載自《香港01》

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