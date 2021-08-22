國內叛軍流竄 查德撤離聯軍布防

國內叛軍橫行，讓查德不得不把與馬利、尼日與布吉納法索聯合部隊中的本國軍隊撤離。查德政府發言人21日表示，將聯合軍隊1200人中的600人撤離是不得已的，因為國內叛軍的活躍程度開始提高。查德與馬利、尼日、茅利塔尼亞與布吉納法索還有法國雖組成聯合部隊打擊北非恐怖組織，但目前成效並不彰。

根據《半島電視台》報導，查德政府21日宣布，將1200名隨G5薩赫爾部隊聯防西非國家邊境的查德軍隊撤回600名。查德官方解釋，這是戰略性的重新部署，由於國內叛軍近日也出現騷亂，必須將這些備有重裝備的部隊撤回。

西非馬利、尼日、茅利塔尼亞、查德、布吉納法索等國叛軍橫行，因此這5國在過去的殖民母國法國的協助下，成立了「G5薩赫爾」組織，其中又以馬利中部是叛軍侵擾最嚴重的地方。法國雖然派遣5000名軍人協助平亂，但近日也決定要撤走一半，並要求西非國家（尤其是查德）承擔更多駐軍。

除了軍閥以外，蓋達組織還有ISIS都有殘部在北非流竄，但北非各國政府也有各自的紛擾，以查德為例，政府是歷經過政變後才上台的，政局並不穩定，在查德湖與尼日、奈及利亞與喀麥隆邊境也有嚴重的叛軍問題，8月初查德軍隊受到博科聖地的襲擊下，至少26名查德軍人陣亡、14人受傷。

《美國之音》亦提到，查德政府目前由軍事委員會組成，先前也曾邀請境內叛軍協商，雖然現任總統代比的父親（前總統）因為與叛軍交戰而身亡，不過由於境內基地組織實在太多，查德官方也很難逐一擊破。

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