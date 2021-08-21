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已逝先人也能打？紙紮店推「地府版疫苗」 背後原因藏洋蔥

香港01 / 記者卡洛兒／報導
馬來西亞1間紙紮店適逢農曆7月，推出紙紥新冠疫苗，讓孝子賢孫能燒給去世的親人。圖／取自FB「毅恆神料手工貿易」
馬來西亞1間紙紮店適逢農曆7月，推出紙紥新冠疫苗，讓孝子賢孫能燒給去世的親人。圖／取自FB「毅恆神料手工貿易」

新冠肺炎全球疫情仍然嚴峻，多國均鼓勵民眾接種疫苗應對疫情，但就連逝世的先人都要接種？馬來西亞1間紙紮店適逢農曆7月，推出紙紥新冠疫苗，讓孝子賢孫能燒給去世的親人，但新奇想法的背後原來暗藏洋蔥。

根據當地媒體《中國報》報導，45歲謝小龍（Raymond Shieh）在馬來西亞柔佛州新山市（Johor Baru）經營紙紮店，疫情期間讀到很多親人還沒有機會接種疫苗，就已經去世的新聞，令他感到難過，從而萌生製作紙紮新冠疫苗的想法，其顧客亦鼓勵他生產，「他們希望將這些紙紮品作為禮物，焚化給已故的親人，尤其是中元節的時候」，既能滿足親人遺願，又能安慰在生者。

謝小龍表示，最初他花了約2天時間，製作一套帶有注射器及疫苗罐的仿真紙紥品，放在其facebook專頁分享後，即收到客戶對紙紮疫苗正面迴響和不少訂單。紙紮疫苗每套售價約30令吉（約新台幣197元），可根據顧客喜好訂製，「我希望我的產品可以讓我的顧客安心，幫助他們實現親人生前的願望」。

不少網友都大讚老闆有創意，又指背後的理念實在太有意思，有人則笑稱「好兄弟（過世者）比我還早打了！」。

馬來西亞遭到Delta變種病毒重創，19日新增確診人數又再創新高，一天增加近2.3萬人確診，當地前總理慕尤丁本周一（16日）因為疫情處理不當宣布下台。

紙紮疫苗每套售價約新台幣197元，可根據顧客的的喜好訂製。圖／取自FB「毅恆神料手工貿易」
紙紮疫苗每套售價約新台幣197元，可根據顧客的的喜好訂製。圖／取自FB「毅恆神料手工貿易」

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 新冠疫苗 中元節

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