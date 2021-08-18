委內瑞拉政爭有解？ 反對派釋善意

委內瑞拉快3年的分裂局勢有望結束？委內瑞拉反對派領袖之一的格瓦拉17日表示，願意與馬杜羅政府進行和談，盼結束分裂，讓國內民眾獲得更多疫苗，並確保11月地方選舉能順利舉行。因2018年大選爭議，反對派領袖瓜伊多2019年自行宣布成為委國領導人，與馬杜羅政府對峙至今。

各方都願為疫情妥協

根據《路透社》報導，反對派人民意志黨的領袖之一、國會議員格瓦拉17日表示，願意與委內瑞拉馬杜羅政府進行和談，但相關細節還要回去與其他反對派討論後才能確定，馬杜羅則回應說，他歡迎格瓦拉加入9月3日雙方在墨西哥的會談。

《英國廣播公司》提到，格瓦拉在7月時，遭到委內瑞拉情報員攔截逮捕，官方指控他與幫派有關聯，並規劃之前在首都卡拉卡斯的暴亂事件，但遭到格瓦拉否認，並表示政府的指控都是捏造出來的。委內瑞拉雙方在2019年分裂，反對派領袖瓜伊多自行宣布是委內瑞拉領導人，獲得西方60國承認。

人道處境堪憂

不過繼承左派查維茲的馬杜羅政府，也獲得中國、俄國與伊朗等國的支持，讓雙方形成對抗的僵局。支持瓜伊多的前總統川普，試圖以經濟制裁逼迫馬杜羅妥協，但馬杜羅在伊朗、俄國的幫助下，政權並未垮台。但委內瑞拉人民因雙方對峙，出現經濟崩盤、疫苗短缺、難民暴增的狀況，令外界擔憂。

反對派也希望透過和談，向國際爭取更多疫苗，因此反對派先前放出條件，要求政府必須釋放政治犯，且11月要舉行的地方大選必須公平、公正與公開；馬杜羅政府則呼籲美國儘快解除制裁，他才會在9月的會談中讓步。此次會談還將會有挪威、俄國與荷蘭參加，協助雙方進行斡旋。

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