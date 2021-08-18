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柬埔寨工會領袖受審 憂勞權倒退

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
柬埔寨工會領袖隆春（中）18日將受審，外界擔心柬埔寨公民權遭政府蠶食殆盡。（Photo by Cambodia4kids.org Beth Kanter on Flickr under CC 2.0）
柬埔寨工會領袖隆春（中）18日將受審，外界擔心柬埔寨公民權遭政府蠶食殆盡。（Photo by Cambodia4kids.org Beth Kanter on Flickr under CC 2.0）

柬埔寨民眾的自由愈來愈少了！柬埔寨知名工會領袖隆春將於18日受審，政府指控他煽動群眾作亂，如遭認定有罪，將面臨最高2年的刑期。但當地人權團體指出，隆春其實是境內長期為工人爭取權利的鬥士，他們呼籲國際重視柬埔寨政府打壓人權的狀況。

根據《半島電視台》17日報導，隆春將於18日面臨柬埔寨法庭對他的審判，政府以他煽動柬埔寨-越南邊境的柬埔寨民眾攻擊越南為理由將他逮捕，’如果他遭判有罪，最高將面臨2年的有期徒刑。柬國民眾長期不滿洪森政府對過去曾攻佔過柬埔寨的越南太友善，且阻止人民與越南為敵。

《自由亞洲電台》提到，但柬埔寨境內的人權團體LICADHO的領導人皮羅治表示，隆春是柬埔寨境內最不屈不撓的異議分子，堅定的為柬埔寨工人權益奮鬥。他痛批政府對隆春的長期監禁非常不合理（去年7月至今），希望國際社會能關注此案，施壓政府，撤銷對他莫須有的控訴。

柬埔寨自紅色高棉被越南推翻而垮台後，改由過去與越南合作的柬埔寨人民黨執政，而境內反對派持續想聚集反對越南的勢力發展，他們認為現任首相洪森，對於過去侵占過柬埔寨的越南太過友好。反對派主張，政府不能因為越南比較有錢，為了吸引投資與交流而向過去的侵略史妥協。

1991年10月，柬埔寨人民革命黨黨名為柬埔寨人民黨，洪森當選為副主席。該黨改為實行自由市場經濟和多黨制民主，當時還保證公民的一切人權，宣布佛教為國教，對外實行經濟開放。不過洪森在2018年選舉後掌握國會所有席次，並對公民團體積極鎮壓，外界擔心柬埔寨公民能享有的權利日漸減少。

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柬埔寨 越南 人權

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