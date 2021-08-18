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中國官方入股字節跳動 美議員籲禁旗下TikTok

德國之聲 / 德國之聲

美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）周二（8月17日）敦促美國總統拜登阻擋短視頻應用軟件TikTok在美國發展。科技媒體The Information 率先報導，中國官方已入股TikTok的北京母公司字節跳動。

「北京的侵略性清楚地表明，該政權將TikTok視為黨國的延伸，美國需要這樣看待它。」盧比奧在一份聲明中說：「我們必須建立一個標准框架，要求高風險的丶位於外國的應用程序在美國電信網絡和設備上運營之前，必須滿足這些標准。」

16日，The Information報導，中國政府已入股字節跳動，該媒體還引述消息人士稱，這讓中國政府可以指派北京字節跳動的一席董事會席位。

根據中國國家企業信用信息公示系統的股東數據，網投中文(北京)科技有限公司在4月30日注冊並持有北京字節跳動科技1%的股份。網投中文是由三家中國國家機構所有，其中包括中國國家互聯網信息辦公室支持的中國互聯網投資基金。

今年6月，拜登政府撤銷了特朗普時代的一系列行政命令，包括禁止下載微信和TikTok的命令。目前，美國商務部正應拜登要求對這些應用程序帶來的安全問題做審查，但商務部沒有回應路透社的置評請求。

在近日中國監管機構對科技公司打壓的氛圍下，路透社指出，中國政府的這個舉動讓人不禁懷疑，北京究竟還想在科技領域發揮多大的影響力。

字節跳動持有抖音（中國版的TikTok）以及今日頭條的部分許可證。不過，路透社引述一位消息人士說，這1%的字節跳動股份並沒有讓中國政府獲取任何TikTok的股份。TikTok也沒有在中國上市。

盡管中國政府持有科技公司的股份是有先例的，但這一入股的消息卻是在中國對反壟斷調查激增丶立法禁止網絡不正當競爭的時刻傳出，這與過去中國當局自由放任的作風不同。

一位字節跳動發言人周一（8月16日）告訴路透社，北京字節跳動「只與字節跳動在中國市場的一些視頻和信息平台有關，並持有它們依據當地法律規定運營所需的一些許可證。」

（路透社丶The Information）

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